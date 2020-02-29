Taylor Swift反串拍MV撐女權 里安納度Bieber經理人輪流「中槍」

【明報專訊】美國樂壇天后Taylor Swift近年積極投身維權運動，繼去年為聲援性小眾而創作《You Need To Calm Down》後，昨日公開新歌《The Man》MV更首次反串扮演賤男，藉此諷刺男性享有社會特權。經常跟模特兒女友「遊船河」的金像影帝里安納度狄卡比奧（Leonardo Dicaprio），以及被指搶走其舊歌版權的Justin Bieber經理人Scooter Braun，都成為MV的批判對象。

身兼《The Man》創作人和MV監製的Taylor Swift，甫出場即以滿面鬍鬚的賤男富商形象亮相，由「他」步出辦公室一幕，女職員表現瘋狂，明顯是在模仿里安納度狄卡比奧主演《華爾街狼人》；其後換上浮誇打扮，跟一大班美女在遊艇甲板上飲酒作樂，影射里安納度愛跟模特兒女友出海拍拖的意味亦甚濃。

狄維莊遜聲演賤男

在Taylor Swift眼中，女性淪為「上流寄生族」，以及被男性壓榨的目標。早前她為歌曲版權問題，跟Justin Bieber的經理人Scooter Braun鬧得極不愉快，《The Man》MV其中一幕講述賤男當街小便，牆上出現她的專輯名稱如《Fearless》、《Red 1989》等，並貼有「尋找失物：煩請交回Taylor Swift」字樣的海報，藉此諷刺Braun吞併她的舊唱片公司後，乘機搶走她由2006年至2017年推出6張唱片版權。

為了增加MV話題性，Taylor Swift請來「大隻佬」狄維莊遜（Dwayne Johnson）為賤男角色配音，事後他透過社交媒體大讚新歌「為女權發聲」很有義意，更建議雙方下次合唱一曲，「你帶結他，我出烈酒」，趁機為自家出品的龍舌蘭酒宣傳。

巧合的是，百變天后Lady Gaga同日亦公開新歌《Stupid Love》MV，這是她即將發行第6張個人專輯的首支主打歌，亦是她自2017年推出《The Cure》後，事隔3年的全新單曲，粉絲當然引頸以待。

Gaga化身粉紅戰士

在《Stupid Love》MV中，Gaga化身粉紅戰士，跟外星敵人「比舞」，藉此宣揚愛與和平信息。事實上，此曲在今年1月已提早外泄，令到Gaga又驚又怒。不過，有歌迷比較過昨日公開的版本，跟網上流傳的「盜版」幾乎一模一樣，估計唱片公司並沒為新歌作出大幅修改。

《Stupid Love》另一談論焦點，正是這支MV由最新推出的iPhone 11 Pro手機拍攝，情况跟另一美國女歌手Selena Gomaz早前公開《Rare》MV一樣，看來這是音樂工業的新趨勢。