BTS取消韓國騷恐損失1.5億

【明報專訊】韓國人氣男團防彈少年團(BTS)原定4月11、12、18及19日在首爾奧林匹克競技場,為世界巡迴演唱會「Map of the Soul Tour」揭開序幕,不過因為新冠狀病毒肺炎疫情在當地惡化,BTS昨日宣布取消4場首爾騷,由於歐美巡唱緊接登場,首爾場次無法延期,只能全部取消,20萬名觀眾失望之餘,票房損失更高達1.5億港元。另外,全球多個國家已實施限制韓國旅客入境措施,BTS的歐美及日本演出亦將面臨停唱危機。

提起BTS,本月21日推出全新專輯《Map of the Soul:7》,首周銷量337萬張,打破去年《Map of the Soul:Persona》首周賣出213萬張的成績。另外,昨日凌晨公開主打歌《On》MV,僅1小時即破1000萬次點擊,刷新韓國歌手最快破千萬的紀錄。

大邱出世的成員Suga,捐出1億韓圜(約65萬港元)協助家鄉抗疫,其他韓星包括《來自星星的你》金秀賢及全智賢、《當你沉睡時》李鍾碩、《經常請吃飯的漂亮姐姐》丁海寅、《天國的階梯》權相佑夫婦、少女時代成員潤娥及Red Velvet成員Irene,亦各自捐出1億韓圜抗疫。