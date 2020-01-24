BTS取消韓國騷恐損失1.5億

【明報專訊】韓國人氣男團防彈少年團（BTS）原定4月11、12、18及19日在首爾奧林匹克競技場，為世界巡迴演唱會「Map of the Soul Tour」揭開序幕，不過因為新冠狀病毒肺炎疫情在當地惡化，BTS昨日宣布取消4場首爾騷，由於歐美巡唱緊接登場，首爾場次無法延期，只能全部取消，20萬名觀眾失望之餘，票房損失更高達1.5億港元。另外，全球多個國家已實施限制韓國旅客入境措施，BTS的歐美及日本演出亦將面臨停唱危機。

提起BTS，本月21日推出全新專輯《Map of the Soul：7》，首周銷量337萬張，打破去年《Map of the Soul：Persona》首周賣出213萬張的成績。另外，昨日凌晨公開主打歌《On》MV，僅1小時即破1000萬次點擊，刷新韓國歌手最快破千萬的紀錄。

大邱出世的成員Suga，捐出1億韓圜（約65萬港元）協助家鄉抗疫，其他韓星包括《來自星星的你》金秀賢及全智賢、《當你沉睡時》李鍾碩、《經常請吃飯的漂亮姐姐》丁海寅、《天國的階梯》權相佑夫婦、少女時代成員潤娥及Red Velvet成員Irene，亦各自捐出1億韓圜抗疫。