【開箱】韓劇《天氣好的話，我會去找你》 朴敏英徐康俊共譜冬日戀歌

徐康俊飾演一名癡情的文藝青年，相信可以為他贏得更多女粉絲的歡心。

朴敏英扮演一名懦弱且逃避現實的女生，明顯跟前作的開朗和獨立個性不同。

【明報專訊】韓國有線頻道JTBC劇集《檢察官內傳》剛於本月中播出結局，緊接由《搞乜戀金秘書》朴敏英及《奶酪陷阱》徐康俊合演新劇《天氣好的話，我會去找你》登場，香港觀眾可透過串流平台Viu同步追劇。

《天氣好的話，我會去找你》改編自同名韓國小說，由《有理的愛情》導演韓智承執導，講述對首爾的城市生活感到疲憊，回到鄉郊北峴里生活的海媛（朴敏英飾），重遇識於微時、如今經營書店的恩燮（徐康俊飾），繼而展開愛情故事。

昔日校園暗戀同窗

新劇上周首播，任職大提琴教師的朴敏英因工作不順利，隻身由首爾返回高中時期居住過的北峴里，並在姨媽經營的民宿暫住，打算平靜地度過冬天。某日眼見民宿日久失修，主動提出翻新。

朴敏英重遇在民宿旁邊經營書店的高中同學徐康俊，後者原來一直暗戀女方，甚至把她寫成網上小說的主人翁，可惜她一直沒有把徐康俊放在心上，只視對方為同窗而已。其後兩人一同出席舊生聚會，朴敏英終於得悉徐康俊的心意。

節奏緩慢收視欠佳

首兩集收視僅得1.9%及1.6%，雖然JTBC是收費頻道，無法與免費電視台相比，但成績也未免遜色。JTBC近年製作不少高收視劇集，包括《天空城堡》、《有品位的她》、《耀眼》、《大力女子都奉順》、《經常請吃飯的漂亮姐姐》，以及正在熱播的《梨泰院Class》，觀眾的眼睛是雪亮的，韓國沒有慣性收視，成功與否完全反映在收視率上。

此劇收視低迷，實歸咎於過分緩慢的節奏上，導演花上不少篇幅，拍攝朴敏英在北峴里的雪地走過，或者她為民宿翻新，雖然畫面優美，但對劇情發展毫無幫助。劇中不少回憶場面，現年33歲的朴敏英穿著中學校服，雖未至於太突兀，但也欠缺說服力。

事實上，節奏緩慢的劇集也可以很好看，例如《耀眼》、《經常吃飯的漂亮姐姐》細緻描述男女主角的感情世界，對演員來說是一大挑戰。朴敏英的角色與前作如《搞乜戀金秘書》或《她的私生活》明顯不同，海媛是個逃避現實、性格懦弱、不擅於表達感情的人；徐康俊則是一個平凡的文青，最愛在書店內喝咖啡、看小說。

朴敏英尚算能投入角色，徐康俊暫時給比下去，未能成功抓住觀眾的視線。期望《天氣好的話，我會去找你》的最大賣點，並非只有漂亮的雪景，或者不食人間煙火的韓式愛情故事吧。