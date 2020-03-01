羅霖前夫劉坤銘疫境再婚 唱《一生愛你》冧爆新娘楊建霞

【明報專訊】羅霖前夫劉坤銘昨日再婚，迎娶拍拖兩年、現職香港基督教女青年會總幹事的女友楊建霞（Yvonne），在300名親友見證下結為夫婦。劉坤銘未受新冠肺炎疫情影響，如期舉行婚禮，賓客進場時做足防疫措施，戴口罩、量體溫及用消毒搓手液。劉坤銘眼中的Yvonne善良、美麗，感恩神讓他們遇上。他在婚禮上獻唱《一生愛你》，許下愛的承諾，一對新人在儀式後甜蜜咀嘴。羅霖對劉坤銘再婚送上祝福，他們的3名兒子都缺席爸爸的婚禮。

劉坤銘去年被爆與楊建霞（Yvonne）拍拖，他透露兩人在慈善團體活動相識。一對新人選擇四年一次的2月29日結婚，下午2時在灣仔循道衛理聯合教會國際禮拜堂行禮，婚禮以基督教儀式進行，邀請約300名賓客見證，包括蔣麗萍、林建名、趙曾學韞、張崇德與太太劉美娟及高永文等。新冠肺炎疫情肆虐，入場嘉賓要量體溫、戴口罩及用酒精搓手液。

教會行禮不辦婚宴

據知婚禮於半年前開始籌備，由於疫情關係，昨日只舉行婚禮，沒有辦婚宴。婚禮由牧師帶領祝禱，播放一對新人的溫馨片段。之後劉坤銘與Yvonne感激彼此遇到對方，互相扶持，承諾會保護對方。劉坤銘還唱出《一生愛你》，歌詞中：「一生奉獻 一生不回頭 我愛你 跟隨你」，Yvonne面露幸福甜笑，劉坤銘接着甜蜜吻新娘子。

劉坤銘讚妻善良能幹堅毅

現場發放的新聞稿中，提到劉坤銘前半生經歷不少崎嶇，事業的成與敗，令他體會到世界的現實。前段婚姻的失敗經歷，令他在無助之中遇見了神。經過5年的禱告和耐心等待，終於在兩年前與Yvonne相遇，展開人生新一頁。在劉坤銘眼中Yvonne善良又真誠、美麗且大方得體、能幹又踏實、堅毅及有原則，對他更非常愛護。Yvonne則感激劉坤銘對她的細心和愛護，在彼此相處中，重視溝通和分享。儀式後他們手拖手恩愛步出。問到選擇昨天結婚是否有特別意思？有否因疫情考慮將婚禮延期？劉坤銘只說：「謝謝大家，今日我不做訪問。」

劉美娟：這時候結婚有勇氣

劉美娟跟劉坤銘相識多年，工作上有不少合作。雖然疫情肆虐，他們覺得好友重要大日子，要親身觀禮見證。劉美娟說他們這個時候結婚，既有勇氣，日子亦很特別。林建名表示要來賀好友大喜日子。趙曾學韞祝福他們幸福美滿，攜手衝破未來。

羅霖送祝福 稱3子無觀禮

羅霖跟劉坤銘的婚姻維繫了17年，育有3名兒子，2013年離婚。羅霖負起照顧3名兒子責任，與劉坤銘曾就孩子的教育費與贍養費問題鬧不快。昨日羅霖接受《明報》電話訪問，她表示細仔Jonathan之前已告訴她爸爸再婚消息。她跟劉坤銘早已沒聯絡，未見過楊建霞，但祝福他們，希望朋友或認識的人也幸福。她透露3個兒子也沒出席婚禮，二子Jordan在美國讀書，大仔Nathan與細仔在港，他們獲邀參加婚禮，「我話應該尊重爹哋，由他們自己決定。最後他們決定不出席，我亦沒有逼他們，畢竟大仔已23歲，男仔有自己主見」。問羅霖前夫再婚，她單身7年是否有「着落」？她笑言要照顧3個兒子已好忙，現在只想他們完成學業，沒想其他。她稱在疫情下更覺得很多事情也不重要，最緊要身體健康。她透露二子將於5月在美國大學畢業，她會跟大仔往觀禮，現在最擔心行程受影響。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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