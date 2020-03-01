逗留韓國15日 白雲舉V高呼：終於返到香港

【明報專訊】白雲轉做YouTuber，情人節到韓國拍片，卻因韓國新冠肺炎確診個案急增，她即改變計劃，決定留在當地學Snowboard增值，更學做生意搞網購Fashion口罩，反應不錯。15日的行程，她曾想過提早回港，但嘗試過兩次改機票也不成功，試到第三次才能成功登機返港。

會自我隔離 與老公分房瞓

白雲抵港時，見她在口罩外再加上Fashion口罩，出閘時高舉V字手勢大呼：「終於返到香港！」她稱入境韓國後，每日都要透過Apps申報健康狀况，返港後都要申報。雖然她只留在首爾，沒到過大邱地區及慶尚北道，但她也表示會留在家中自我隔離。問會否與老公分房瞓？她笑說：「都好，會同佢講吓！」她說在飛機上所有人都戴了口罩，所以也很緊張，「我都戴了KF99口罩，由出發到落機換了3個口罩，雖然睡着了沒吃飛機餐，不過都忍不住去廁所」。

白雲表示老公知她不會去人多地方，也沒要求她提早回港，當地亦多了人戴口罩，幸口罩貨源充足，只是價錢提高了少許。她又透露此行跟當地口罩代理商洽談合作。對於有網民稱她在網上出售的口罩不合防疫規格，她表示所賣的是Fashion口罩，亦已解釋過，加上未收錢、未出貨，絕不會呃人。

記者：林祖傑