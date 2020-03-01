波蘭斯基膺凱撒獎最佳導演 場外抗議 候選影后拂袖離場

被指控性侵的波蘭斯基（圓圖）所執導的《我控訴》，奪得多項凱撒獎，卻由獲提名開始，已反對之聲不斷，他跟劇組亦缺席前晚的頒獎禮。

【明報專訊】《鋼琴戰曲》金像導演波蘭斯基（Roman Polanski）1977年涉嫌性侵未成年少女後潛逃法國，在近年#MeToo反性侵運動浪潮下，他再次成為衆矢之的，其新作《我控訴》（J'accuse）早前獲有「法國奧斯卡」之稱的凱撒獎12項提名，卻引發反對聲音，最後主辦方凱撒演藝學院董事會宣布總辭；但此舉似乎難息衆怒，凱撒獎前晚在巴黎舉行頒獎禮，波蘭斯基奪得最佳導演獎等3項殊榮，除了場外早集結了示威者外，當宣布他得獎一刻，更有不少在場嘉賓拂袖離場，包括憑《浴火的少女畫像》角逐影后的艾狄夏妮（Adele Haenel）。

《我控訴》去年在威尼斯影展捧走評審團大獎，故事講述19世紀的德雷福斯事件，猶太裔法軍德雷福斯被誣陷叛國，後來有軍人發現他被陷害的證據，於是冒生命危險揭露真相。有指該片是波蘭斯基的夫子自道，他也表示對片中主角遭遇感同身受。不過電影上映期間，再有一名法國女星Valentine Monnier聲稱18歲時在瑞士一間小木屋內遭波蘭斯基性侵。當《我控訴》獲凱撒獎12項提名，更觸發數以百計演員及導演聯署表達對主辦方凱撒演藝學院的不滿，最終令董事會宣布總辭。

法警催淚彈驅示威者

凱撒獎前晚舉行頒獎禮，抗議群眾高喊「把波蘭斯基關起來」，還想闖入會場，被警方以催淚彈驅散。波蘭斯基並未有到場，他在頒獎禮舉行前一日表示，為免遭受私刑所以決定避席，該片的主角包括波蘭斯基的太太艾曼妞薛納（Emmanuelle Seigner）及《星光夢裏人》影帝尚杜沙丹（Jean Dujardin）均沒現身。雖然法國文化部長里斯特（Franck Riester）事前已警告，基於必須採取反性暴力及性別暴力立場，若把凱撒獎頒給波蘭斯基，在象徵意義方面很不好；主辦方似乎沒接受忠告，《我控訴》最終捧走3獎，除了最佳服裝獎外，波蘭斯基還奪得最佳導演及改編劇本殊榮，法國女星艾狄夏妮即時大呼「可恥」，與部分嘉賓拂袖離場。艾狄夏妮去年控訴導演Christophe Ruggia在她12歲時對她性騷擾，一直站在法國#MeToo運動前線的艾狄表示：「波蘭斯基得獎等於向所有受害者臉上吐口水，意味性侵女人也沒那麼壞。」

《Les Miserables》奪最佳電影

艾狄夏妮在《浴火的少女畫像》演出精彩，被視為凱撒影后大熱，卻敗在《愛麗絲與市長》的Anais Demoustier手下，《浴》片角逐10獎，最終只捧走最佳攝影。以2005年法國騷亂為藍本的《Les Miserables》，去年在康城影展奪得評審團獎，並在奧斯卡及金球獎獲最佳外語片提名，結果奪得最佳電影、觀衆選擇大獎、最佳男新人及最佳剪接，成為大贏家；導演萊奇里（Ladj Ly）首次拍劇情長片即有此佳績，表現突出，他去年在釜山電影節宣傳時曾表示支持香港反修例運動的示威者，「我只能夠支持他們，如果政府沒做好自己的工作，民眾上街示威是很正常的」。

在《天哪！》（Oh Mercy!）扮演老差骨的Roschdy Zem稱帝；至於早前在港上映的《擁抱美好時光》，除了奪得最佳原創劇本和佈景設計外，芬妮雅當（Fanny Ardant）亦贏得最佳女配角獎。