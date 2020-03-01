【明報專訊】新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，昨日韓國新增800多宗確診個案，令到累計感染人數突破3000。據韓媒報道，一名居住首爾廣津區的38歲男子，上周跟隨藝人A小姐到過歐洲疫情最嚴峻的意大利工作，從米蘭返韓後證實感染新冠肺炎，如今A小姐及同行人員亦需隔離。雖然韓媒未有公開A小姐的真實身分，網民卻從蛛絲馬迹推斷，她應該是女團I.O.I出身、昨日推出新歌《Everybody Has》的24歲女歌手請夏。

由於請夏助手感染新冠肺炎、她亦遭隔離的傳聞甚囂塵上，令到事件迅即登上熱搜榜，但截稿前為止，請夏所屬經理人公司仍未就事件回應。昨日黃昏她亦如期公開新歌《Everybody Has》MV，並透過社交媒體呼籲粉絲多多支持，不忘叮囑大家「保持健康，記得戴口罩」，但未有提及隔離一事。巧合地，上周獲品牌邀請出席米蘭時裝周活動的請夏，曾遭一名外國網民偷拍照片並上載至社交媒體，留言譏諷她是「移動的新冠病毒」，結果遭粉絲狠批對方此舉有種族歧視之嫌，要求社交媒體封鎖其帳戶。

另一方面，日本藝能界亦深受新冠肺炎影響，當地政府下令全國停辦大型活動，多個歌手的演唱會被迫延期或取消，曾為賣座動畫電影《你的名字》獻唱主題曲的日本樂隊RADWIMPS正是其中之一，原定3至5月舉行10場全國巡迴演唱會，主音野田洋次郎前日透過社交媒體撰文，擔心巡唱取消的話，他的個人事務所便有破產危機。為了支持野田，粉絲紛紛留言表示，如果巡唱取消的話，寧願不去退票，也不願見到野田破產或者RADWIMPS解散。