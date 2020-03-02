榮休前回顧40年電視生涯 梅小青今生無悔

【明報專訊】現年66歲的梅小青，人稱「小青姐」，縱橫電視圈40年，由初入行時當助理編導，一步步攀上「金牌監製」位置，製作過多齣經典劇集，成為香港人的集體回憶。縱使為「港劇」獻上所有青春年華，但小青姐如其作品名字一樣「今生無悔」，很滿意自己的人生，「我覺得我對這行是有交代的，無悔無愧」。

記者：陳釗

攝影：黃梓烜

《法證先鋒Ⅳ》是小青姐在無綫監製的最後一套劇集，亦是其榮休告別作，對她而言特別大意義。劇集能開拍4輯並不易，小青姐覺得「法證系列」成功，在於推理劇情吸引觀眾追看，而且每輯在製作等各方面都有進步，「我拍每套劇都有壓力，但並非來自製作費的大小，而是想做到最好，不要留憾也別辜負演員的努力，因這劇的對白相當難記，就算演屍體的也很辛苦」。

選擇譚俊彥曾引起爭議

今輯起用全新演員班底，由黃浩然、李施嬅、譚俊彥及陳煒等擔正。小青姐說每次選角都是考驗眼光，浩然演到她想要的淡定和沉思的眼神；施嬅講英文很好聽，也很努力，之前幾次合作，已見到對方專業一面；至於譚俊彥，小青姐表示最初團隊對這選擇有過爭議，但經過幾次會面，交談間完全感受到對方的誠意、努力和用心；陳煒更是她很喜歡的演員，在處理角色方面，控制節奏很好，而且勤力和捱得，從無怨言，所以今次開《法證IV》立即填上對方名字。

「心穎事件」令《法證IV》重拍，可覺得美中不足？小青說重拍其實是艱難，因相等於要再拍一套劇，還要面對場景和人物等限制，唯有視作對自己最後一次挑戰和考驗，有些不想浪費的鏡頭便靠剪接和CG幫手，「最難得公司肯花那麼多錢重拍，這個製作費足以拍一部低成本劇集；也要多謝一班演員同心合力幫手完成」。

盛讚黎明盡責又有心

除了《法證先鋒》系列，《今生無悔》、《原振俠》、《洛神》、《青出於藍》、《公主嫁到》及《宮心計》系列等，都是港人的集體回憶。小青姐表示，每一齣都是她的心血。如果要揀，她特別喜歡《宮心計》，因當中的「三好」，是她去佛堂為爸爸設置靈位時見到而有所啟發：「感覺就似爸爸要我這樣做，將『三好』宣揚出去，亦是此劇帶給我很多榮耀和友情，讓更多人認識我。」

小青姐的劇集捧紅不少藝人，把他們送「入屋」，如黎明、歐陽震華、陳豪、馬浚偉、蔡少芬、郭可盈、佘詩曼及鍾嘉欣等，都是她常用的愛將。小青姐自言每一個都很喜歡，她最着重演員的品德，還特別提到黎明，指對方就算多忙都會先顧好宣傳：「他會先問我要哪幾日，然後劃起，還要每次宣傳都會出席，並非拍完便算。到之後他每次開演唱會，都會問我來不來看，又寄門票來，我覺得很有心。」小青姐說與很多演員從合作中建立友誼，如陳豪、阿佘、蔡少芬及米雪等；跟米雪更是一拍即合，故她每次開劇都會邀請對方演出一角。

母反對赴台升學 父親支持

由最初的助理編導，憑着不斷努力打拼，攀至現時「金牌監製」位置。小青姐回顧入行40載，很感恩選了這一行：「其實拍《宮心計2深宮計》時我已計劃退下，所以將自己的心意放進主題曲，就是『無悔無愧』。」常說娛樂圈是大染缸，初時一個女生入行，小青姐表示爸爸不只沒反對，更以行動支持；她自言中學畢業後獲保送台灣讀書的機會，經過重重困難，終於去到心儀的台灣國立藝術學院讀廣播電視，但當時家境困難，她又是大女，媽媽希望她讀的科目回港能謀生幫補家計故反對：「我記得躲在一角哭泣時，爸爸跟我說：『你讀到就讀啦，我幾辛苦都供你讀！』這情境我一世都會記得。」

結婚38年 恩愛如昔

小青姐坦言除了不能辜負爸爸的期望外，她也很喜歡這行，既然選定了便好好做下去，由最初在麗的電視做婦女節目《下午茶》，之後爭取到戲劇組，又被她跟到麥當雄，一步步登上監製之位。縱使為電視圈獻出了所有青春，但小青姐稱很滿意自己的人生，自覺對這行有交代，無悔無愧；她在這40年亦有很多得着，最開心是得到家人的認同和讚賞，「當套劇好看時，阿妹會跟人講：『我家姐做的！』父母又會說：『我乞衣女做的！』很引以為榮」。

至於同為監製的老公劉家豪，可謂小青姐長期並肩作戰的「戰友」，多年來齊上齊落，更曾共同創下50點收視紀錄。小青姐笑言與家豪哥的話題都離不開劇集，開頭會互相評價對方的劇，但發現愈「真誠」愈難搞，避免發生摩擦影響夫妻感情，後來大家就只談論別人的劇：「但我會記下他講我的，下次不再讓他捉到。」

小青姐說，雖然與家豪哥同一機構工作，但各有各忙，相處時間其實不多；二人見得最長的時間就是早上一起回公司的車程，有關屋企及小朋友的事都會爭取在這段時間去傾。

兩人結婚38年，恩愛如昔，小青姐表示，維繫夫妻感情最重要的元素就是浪漫：「我很喜歡浪漫，雖然家豪哥不是很浪漫的人，但都肯為我浪漫，如果他不拖我咪我拖他，而且有時出去食飯，他知我夾菜不叻，又會幫我夾。」

走過鬼門關 兒子勒令退休

由於兩年前曾患腦血管栓塞，在鬼門關繞了一圈的她，被兒子劉鎮然「勒令」退休享福。小青姐稱兒子知她工作搏命，一早已想她退下來，知她重返無綫後，也叮囑她要好好照顧身體。但她自言一落場便什麽都不會理，每個細節都希望親力親為做到最好，結果拍《深》劇操勞過度以致身體透支。小青姐憶述當時手術情况也自覺幸運，醫生告訴她塞的位置很隱蔽，幸上天對她很好，給她發出警示，給她機會繼續行未來的人生路。

當要決定退下奮鬥了40年的火線，小青姐坦言非常難，仍未習慣，最不捨得的是一班共同努力的團隊和合作過的演員：「縱使一套劇由籌備到完成，過程很辛苦，但見住BB出世是很有滿足感。」小青姐又笑指未正式「收山」，現已有人邀請她「出山」，但她暫不考慮，至於將來，要視乎是否能帶給她新的挑戰及更大滿足感。

退休後弄孫為樂 陪伴家人

問到退休後的計劃？小青姐自言不知停下來會怎樣，因畢業後便不停做，所以這一年，她一步步適應，適逢兒子又誕下孖孫，讓她可弄孫為樂，有所寄託。喜歡煲劇的小青姐笑言，終可放鬆心情看愛看的劇集，不用再拿着筆記為工作而看，享受慢活。

小青姐一直想做義工，亦計劃與家豪哥去旅行，見一下外面的世界。此外，小青姐認為最緊要多與家人相處，當年妹妹離世時，她因工作未能陪對方行最後一程，變成終身遺憾；她也會多陪伴媽媽，因自覺以前父親在生時做得不夠多，希望將對爸爸的愛，加放在母親身上。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com