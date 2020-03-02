疫境娶妻從簡不設婚宴 吳雲甫單刀赴會接新娘

【明報專訊】吳雲甫（Owen）參加2009年香港先生比賽後加入無綫，曾在娛樂新聞台擔任主播；雖然新冠肺炎疫情肆虐，但他昨日按原定計劃與拍拖不足一年、任職瑜伽導師的女友林瑋如（Jackie）共諧連理，低調註冊結婚。

兩幼稚園侄女 負責玩新郎

昨日小登科的Owen強調婚事一切從簡，加上擔心疫情威脅，避免人多聚集，所以不設婚禮飲宴。昨午出發到尖沙嘴文化中心婚姻登記處註冊前，新郎早上做足中式傳統接新娘和向長輩斟茶儀式，未有勞煩好友充當兄弟姊妹團去女家接新娘，僅獨自上陣，最開心全程「快、靚、正」過關，順利迎娶太太。他在電話解釋，「婚前一晚原本有幾場波都好想看，有網球、英超及西甲，一班兄弟姊妹都是球迷，費事看波太夜翌日要捉他們一早起身陪我接新娘，所以我單刀赴會。今朝吃過東西，化完妝後就去接新娘；都有玩少少簡單遊戲，全部都是自己頂。過程沒特別感觸煽情，因為好爽快，開開心心順利完成。」

Owen太太有兩名分別5歲和兩歲的侄女負責玩新郎遊戲，小朋友太年幼，記不到台詞和遊戲規則，結果玩到亂晒龍很搞笑，更未習慣改口叫他「姑丈」。相反Owen很快適應，儀式後即跟太太稱呼外父外母做阿爸阿媽，覺得方便得多。

Owen穿上卡其色西裝未有打領帶，Jackie亦棄穿婚紗，改以白色背心露腰長裙輕鬆到場。儀式進行期間，一對新人脫下口罩，當宣讀誓辭時，平日做慣司儀工作口齒伶俐的Owen，因太緊張變食螺絲，反而新娘流暢順口。二人交換戒指並在婚書上簽名後，即深情一吻，正式結為夫妻，晚上齊返回女家食飯當做傳統出嫁「回門」儀式。另外，一對新人同樣熱愛運動又是教練，影婚紗相都技癢，齊齊做高難度瑜伽及健身甫士。

記者：林蘊兒