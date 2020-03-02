隔離期滿 出關慶祝54歲生日 黎芷珊：我放監啦

【明報專訊】黎芷珊早前跟才子陶傑及前有線新聞之花張寶華等乘坐郵輪鑽石公主號由橫濱回香港，2月初傳出同船一名80歲老翁確診患上新冠肺炎。當時黎芷珊表示自1月25日回港後已經自我隔離，身體亦沒有任何病徵。她閉關近一個月，其facebook在2月沒有更新，直至昨日她分享了捧生日蛋糕的照片，留言：「我放監啦！Ended my self quarantine！我今年嘅生日願望係疫情快啲過去，大家都身體健康！」

娛樂組

昨日是黎芷珊的54歲生日，前日她出關跟好友慶祝生日，包括賭王千金何超蕸。芷珊接受《明報》電話訪問，說出關心情興奮，跟好朋友在中環吃飯慶祝，她的生日願望是疫情快過去，大家也要身體健康。

芷珊的姑媽黎婉華是賭王何鴻燊的元配，她是賭王的侄女，談到約賭王二房女兒超蕸食飯，芷珊稱兩人是小學至中學同學，跟超蕸是由細玩到大的好朋友，故出關也第一時間約她跟好友見面。

眼鏡生意疫境賺錢

芷珊稱由於疫情影響，所有活動也延遲，她要到3月尾才開工。昨日正日生日，芷珊在家中沒慶祝活動，她自我隔離了一個月，問她如何打發時間？她笑說：「不停煲劇，清潔屋企，上網買嘢！」芷珊連日追看大熱韓劇《愛的迫降》，她以前是一心喜歡劉亞仁，看來已轉會做「玄太」。

在疫情下各行各業也受影響，黎芷珊是眼鏡品牌老闆，透露網上生意比前好，疫境中有錢賺。

芷珊創立的眼鏡品牌「Luisa Leitao」，設計特色是眼鏡框超大，她經常做生招牌外，鄭秀文、佘詩曼、蔡卓妍、楊千嬅等也是品牌支持者。芷珊說：「因為啲人唔出街，多咗網購，而且個個都要戴眼鏡出街，所以生意仲好咗啲！」

同船好友隔離完畢

曾跟黎芷珊同乘坐郵輪的陶傑比她早出關，早前已投入工作回商台主持《光明頂》。陶傑復工前一日收到衛生署官員致電恭喜，他在facebook寫道，對方問離開鑽石公主號已經一個月，有沒有覺得唔舒服？他答：「有。一個月來林鄭月娥仲未下台，我好唔舒服。」衛生署官員扮聽唔到，答：「恭喜你，你可以正式出山了。」

另外，同船的張寶華昨日也分享近况貼出新相，她跟8歲的侄女張詩晨慶祝生日。