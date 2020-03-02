「男神」聚會 王敏德令吳業坤好尷尬

【明報專訊】王敏德（Michael）、黎諾懿、吳業坤（坤哥）前晚為節目《流行經典50年》錄影任嘉賓，同場還有伍衛國、林德信、何浩文、黃祥興出席，主持薛家燕稱今次是不同年代的「男神」聚會，又讚坤哥都是靚仔，但坤哥站在Michael身旁影大合照時，顯得尷尬，笑認顏值比下去，並立即戴上口罩。

坤哥受訪時表示聽到家燕姐稱節目主題是「男神」，便一口答應，他搞笑說：「我覺得參加今集錄影好啱數，不同魅力的男神一齊，我都是某兩三個粉絲心目中的男神！」

他拿《大醬園》軍人造型，跟韓國男神玄彬主演劇集《愛的迫降》角色相提並論，自封「玄坤」，坤哥解釋因香港氣氛不好，新冠肺炎疫情肆虐，希望開玩笑討大家開心，他說：「我覺得同玄彬套衫個皮帶扣幾似，哈哈哈，疫情下想大家笑一下。」

黎諾懿笑言家燕姐對男神的定義很獨特，到場見到坤哥想轉頭走，他說：「他走可愛路線，講樣我自信贏坤哥。」

Michael爆仔女戀事

Michael稱知道大眾最近不開心，希望上節目獻唱英文歌，為大眾打氣。

他和家人也很注重家居清潔，尤其老婆和二女較多做家務，他爆大女曼喜投入拍拖不黐家，他說：「我睇到她的Ig分享照片，跟女朋友好sweet，她好耐之前已帶女朋友回家食飯，她都說經常換女朋友好攰，希望今次是最後一個，大家都不知道，總之我希望仔女都找到真愛。」他又爆細仔最近失戀，二女就將戀事收得好密，只知她目前集中發展模特兒事業。

記者：鍾一虹

攝影：黃梓烜

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