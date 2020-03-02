劉小慧發售醫療級消毒用品 黎曉靈預蝕6位數

【明報專訊】劉小慧與名媛黎曉靈在新冠肺炎疫情肆虐下，合力引入大批以色列醫療級消毒產品終於抵港，兩人昨日到田灣的貨倉打點，並公布部分抗疫濕紙巾、搓手液及噴霧，會撥捐基層，又安排於小慧的網上平台推出應市。

小慧表示這批消毒用品由黎曉靈斥資過千萬採購回來，希望與民抗疫，初步估計無錢賺，還要蝕6位數，因為貨品空運過程遇到阻滯，她說：「這些消毒用品屬於危險物品，運輸方面比一般貴，而且要裝入好多個防爆箱才可以上飛機，但全球疫情在擴散，無論防爆箱、物資運費都不斷漲價，仲貴過物品成本，蝕了就當為慈善。」

粉絲有優惠

小慧稱向來求知欲強，轉型KOL後，被粉絲冠以「得閒修女」，最近趁疫情為親友、粉絲搜尋用品，加速她開設「得閒Mall Mall」網上購物平台，小慧說：「我要嚴選好東西才敢介紹，今次都事先問黎曉靈攞貨品證書睇，確保連愛滋和疱疹病毒都對抗到才上架，亦不敢預先收錢，因為批貨延遲抵港。」

黎曉靈大讚小慧出心出力，不停幫手上網追蹤貨物，故會向小慧粉絲贈送優惠，醫護、公務員及長者也享訂貨折扣。

記者：鍾一虹

攝影：黃梓烜

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