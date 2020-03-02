【開箱】伊朗在囚拉穌羅夫奪金熊獎 洪尚秀膺柏林影展最佳導演

【明報專訊】第70屆柏林影展香港時間周日凌晨舉行頒獎禮，由於缺少荷李活片參展，今年星光較為暗淡，但以《蝙蝠俠大戰超人：正義曙光》男星謝洛美艾朗斯（Jeremy Irons）為首的評審團仍選出心水作品，被禁止出境的伊朗異見導演拉穌羅夫（Mohammad Rasoulof），秘密拍攝批判伊朗死刑的《There Is No Evil》，奪得最高榮譽金熊獎，並由拉穌羅夫女兒巴蘭（Baran）代表領獎，該片監製Farzad Pak同時感謝台前幕後，「冒着生命危險參與拍攝」。

批判伊朗死刑的故事

《There Is No Evil》描述有關伊朗死刑的4個故事，包括劊子手和受害者家屬。娛樂新聞網站Variety影評形容這是拉穌羅夫迄今「最公然的批判聲明」。拍過《就算世界與我為敵》等得獎片的拉穌羅夫現年48歲，去年被政府以「危害國家安全」為由收監一年，並禁止拍攝電影及出境；香港亞洲電影節去年選映他7部作品，並舉辦講座，遙向獄中的他致敬。當時拉穌羅夫特為回顧展撰寫感言，「在威權統治下的時代，電影作為娛樂媒介的角色也會有新的定義。在這環境下，電影可以幫助觀眾閉上雙眼，逃離現實，沉溺於幻想世界；在這環境下，當權者會把電影變成貶抑人民的娛樂工具，讓觀眾停止思考，並把一切現實拋諸腦後。但我始終相信，電影創作者還有其他選擇。你可以不去製作僅為娛樂觀眾的電影，而去把生活的處境以真實畫面呈現出來。然而，當你選擇這樣做，你就等於站了出來反抗強權。當你拒絕服從，不管你願不願意，也會發現自己身處抗爭之中。最終，你的電影成為逆權電影，眼前的路只有一條，就是昂然面對猛於虎的審查」。

《日子》奪泰迪熊評審團獎

繼《上流寄生族》奉俊昊後，洪尚秀亦為韓國電影增光，憑新片《The Woman Who Ran》榮膺最佳導演銀熊獎。新片由洪尚秀女友金敏喜主演，兩人年前因為發展不倫戀在韓國受到非議，但無阻這對「導/演」情侶在國際影壇的成績。洪尚秀致謝時表示，「請允許我片中兩名女演員站起來接受掌聲，謝謝你們」，跟女主角金敏喜公然放閃。拍過劇集《漢娜的遺言》的美國女導演伊莉莎希曼（Eliza Hittman）執導的《Never Rarely Sometimes Always》，講述少女墮胎的故事，獲頒評審團大獎。在《Hidden Away》扮演畫家的意大利男星Elio Germano稱帝，《Undine》德國女演員Paula Beer封后。

至於唯一入圍主競賽單元的華語片、蔡明亮執導的《日子》，最終在表揚同志、跨性別及性小衆（LGBTQ）的泰迪熊獎捧走評審團獎。《日子》講述演員李康生承受病痛與治療之苦，漂泊異地遇見另一男子得到慰藉，卻又各自分開生活的故事。

《DAU. Natasha》 奪藝術貢獻獎

今年柏林影展雖然星光暗淡，但也有電影廣受談論，其中之一是奪得藝術貢獻獎的《DAU. Natasha》。此片由Ilya Khrzhanovsky和Jekaterina Oertel聯合執導，據報兩人原意把蘇聯諾貝爾物理獎得主Lev Landau的故事搬上大銀幕，卻演變成實驗性質很強的龐大計劃。他們不但在烏克蘭小鎮的運動場重建了科學研究所，當中還有住宅、辦公室及廣場等，並招募逾400名素人演員按照不同的角色設定而生活及工作，重塑1938至1968年莫斯科的生活細節。拍攝期間，攝影機隨時隨地活動，有傳即使沒開機，「演員」也不能離開角色。據悉拍攝過程歷時多年，所拍片段長達700小時，可剪輯成13部長片，入圍主競賽單元的《DAU. Natasha》只是其中一齣。

此片首映後引發爭議，這恍如占基利（Jim Carrey）主演《真人Show》情節的拍攝方式，是否道德及合理？演員之一Olga Shkabarnya在記者會表示，「過程有時是可怕、壓迫的。我們會恐懼、會愛、產生感情。我們沒跟着劇本做：那就是我們的生活」。