游飈轉行吐氣揚眉 代埋抗菌產品賣斷市

【明報專訊】無綫前藝人游飈於2012年轉投王維基的香港電視，雖然是綠葉演員，但觀眾對他的面孔並不陌生。他是多功能演員，在神劇《大時代》裏他演疊報紙工人，在「大奇蹟日」那場戲，他又變身交易員。離開娛樂圈後，他現在的身分是老闆，開設環境工程的多元化環保公司。新冠肺炎疫情嚴重，游飈的公司主力做消毒與持續抗菌工作，他稱農曆新年開始至今未停過手，代理的水觸媒產品賣斷市，兼被炒賣貴一倍。

娛樂組

游飈接受《明報》電話訪問，重提2012年離開無綫時，他的薪金是10,500元。他笑說：「做看更都高薪過我，但我又無話TVB刻薄，無人揸住支槍逼我簽約，只有怪那些肯這樣低人工仍接受工作的人。」游飈轉投王維基，效力3年也沒有拍過什麼，之後決定專注做自己的環保公司，要爭一口氣。

抗菌工作 親力親為

游飈稱公司開了16年，過往拍戲等埋位時，他就邊接生意，初時在朋友的寫字樓租兩張枱辦公，連月租1400元租金也負擔不起。現在他的公司在土瓜灣，有五六個員工，身為老闆的他有時也落手落腳做工程。

游飈說：「我哋有為飯盒供應商做持續抗菌，又要處理那些『黑廁』，因為密封環境是細菌病毒的溫牀，又要處理冷氣喉管等。我去開工時有些客人都認得我，我付出勞力去掙錢，覺得無所謂。」

給囡囡最好的保護

現年51歲的游飈入行36年，早年兼任配音工作，又兼職食肆公關、銷售員，後獲一老闆賞識帶入行，初時做除VOC甲醛工作，再與日本公司合作，現在做環境工程。他成為水觸媒產品的中港澳總代理，並發展至全世界。他說：「我憑咩呢？我有啲自卑又帶點驕傲。 」他稱現在總算掙到兩餐，不忘多謝身邊人幫助。

他表示公司代理的抗菌抗病毒產品，囡囡「游菜」也有用，因為要給她最好的保護。對於產品賣斷市，他堅持以正價出售，但見網上將產品炒高一倍價錢，實在好瘋狂！