【開箱】疫情肆虐坐郵輪很危險？重溫災難片《鐵達尼號》《海神號》

【明報專訊】「鑽石公主」號返抵香港的乘客中，仍有確診新冠肺炎的零星個案，相信郵輪近月給旅客帶來不少心理陰影，不知道是否因此也刺激觀衆搜尋以郵輪為故事背景的電影重溫；影視串流平台Netlfix除了自家出品的電影和劇集外，還有大堆舊片，據悉Netflix類似熱搜榜的trending now，上周位列榜首的電影，正是《鐵達尼號》。若觀衆不是受「鑽石公主號」刺激，那必定是看完《從前，有個荷里活》後，欲緬懷《鐵》片「Jack哥」里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）的顏值高峰。

愛情包裝 見盡階級人性

雖然《復仇者聯盟4：終局之戰》去年以27.97億美元收入，踢走《阿凡達》保持了10年的史上最高票房紀錄，《鐵達尼號》順勢跌落第3位。《鐵達尼號》於1997年12月上映，製作費高達2億美元，是當時成本最高的電影，導演占士金馬倫（James Cameron）幾乎還原了著名海難主角——1912年沉沒的鐵達尼號，後者當年是世界上最大郵輪，可容納超過3500名乘客，從英國南安普敦港至美國紐約首航，卻在航程中途撞倒冰山後迅速沉沒；天氣寒冷，加上救生艇不足，造成逾1500人喪生。

占士金馬倫以此事故為背景，卻由一段愛情作主軸，探討生命、階級及人性。里安納度狄卡比奧飾演的Jack，是年輕畫家，在一場賭博中贏了登上鐵達尼號三等艙的船票；在船上救了欲跳海自殺、琦溫絲莉（Kate Winslet）飾演的名媛少女Rose，後者被母親安排將嫁給鋼鐵大王富二代，以拯救中落家道，卻與Jack情投意合；此時郵輪撞向冰山，迅速沉沒，兩人經過連番逃難，最終還是生離死別。Rose活下來，到晚年見打撈鐵達尼號的船隊，有Jack為她素描的畫像，即使年過百歲仍沒忘記這段往事。

叫好叫座 奪奧斯卡11獎

電影片長3小時，除了一段青春叛逆的愛情、一幕幕驚險逃生經過外，還見盡階級矛盾，三等艙乘客受到不公對待，要逃難時，救生艇不足，卻富人搶着優先；船主傲慢，為證郵輪的先進而罔顧安全，高速前行，是肇禍原因之一；想過輕生的Rose，失去摯愛，反而對生命有另一番感悟，勇敢生活度過豐盛一生。《鐵達尼號》當年掀起熱潮，不少電影惡搞或模仿，有粉絲更聲稱入場看10多次，不但打破史上最賣座紀錄，並在奧斯卡獲14項提名，捧走最佳電影、導演共11獎項，平了《賓虛》紀錄，6年後的《魔戒三部曲：王者再臨》才再創同一佳績。

此外，占士金馬倫又曾跟工程師、造船技師、藝術家和歷史學家組成精英小組，調查為何這艘號稱「不沉之船」的巨輪還是沉沒了，拍成《與占士金馬倫走到世界盡頭》紀錄片，在國家地理頻道播放

《海神號遇險記》 重拍版不及原作

除了《鐵達尼號》之外，著名的郵輪遇難電影還有1972年上映的《海神號遇險記》（The Poseidon Adventure），講述郵輪「海神號」準備最後一次出航，從美國啓程往希臘，在除夕卻遇海嘯；當所有人都朝甲板方向走去準備求救，《高度反擊》真赫曼（Gene Hackman）飾演的牧師卻力排衆議，認為郵輪已一百八十度翻側，所以應往船艙最底部走去，結果原本在餐廳預祝新年來臨的乘客，只有9人聽從他的意見，當他們往船艙走去之際，海水已湧進餐廳，把所有人淹沒。一如其他災難片，在每個危險的過程中都有人犧牲，未能齊上齊落逃出生天。2006年，《烈火雄心》卻羅素（Kurt Russell）擔正的重拍版《海神號》（Poseidon）上映，故事情節大致一樣，但角色稍有修改，可惜珠玉在前，無論口碑及票房都不及真赫曼的版本。未知會否有導演把「鑽石公主」號故事搬上大銀幕，還是將有人重拍《鐵達尼號》？