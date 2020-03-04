自我隔離一個月 訂枱食飯被取消 張寶華黎芷珊斥上海總會歧視

【明報專訊】黎芷珊、有線前新聞之花張寶華及陶傑早前乘坐鑽石公主號郵輪，於1月25日由橫濱回港，2月初同船一名80歲老翁確診新冠肺炎，3人返港後自律地自我隔離。陶傑於2月27日正式復工主持商台節目。黎芷珊也一直沒有外出，直至2月29日才出關，好友何超蕸為她慶祝54歲生日。黎芷珊「放監」連日安排跟朋友慶祝，前晚相約了《430穿梭機》好友譚玉瑛、麥包等慶祝，今晚則跟張寶華食飯。張寶華早預訂上海總會晚飯，昨日訂枱突然被拒，她氣得公開事件斥遭歧視。黎芷珊回應《明報》說：「估唔到在一個文明的社會，竟然有此遭遇，我真係嬲嬲哋！」

記者：林祖傑

張寶華昨日在社交平台公開被上海總會取消訂枱的短訊。她是該會的會員，對有關方面以老人家多而不能接待她們為由，她感到被歧視。她撰長文公開事件，提到早前上了鑽石公主號，結果這艘船不幸成為了一個疫區。她跟黎芷珊於1月25日落船，她在家隔離，沒發燒、沒咳、沒喉嚨痛。於上周一（2月25日）才上班，已經隔離了30天。衛生防護中心在28天後也聯絡她，問身體狀况，她說很好，對方說恭喜，稱28天是絕對安全了。

被拒理由「老人家多、抵抗力低」

張寶華聽何栢良醫生建議「社交隔離」，自言防疫警覺性比一哥（鄧炳強）高，懂保護自己、保護朋友。她說：「不過老友黎芷珊生日，我要第一次出門為她慶生，她不是別人，是跟我一齊走過死門關嘅芷珊姐姐！」張寶華訂了上海總會，在電話上已說明一切，對方還讚她們自我隔離達一個月，真係有公德心！不過，昨日她獲對方通知未能接待，理由是老人家多、抵抗力低。

張寶華稱事件莫名其妙，自己不是病人，也不是帶菌者！她說：「我終於知道被歧視嘅感受！」她提出該會是否以後不歡迎她去食飯，要求退回會費。

黎芷珊：好似麻風病生人勿近

黎芷珊接受《明報》訪問說，知道自己跟張寶華被拒事件也嬲嬲哋，雖她不是會員，但以後也不會幫襯。她說：「從沒有這種待遇，好變態，好似麻風病，我變得生人勿近！張寶華告訴我被拒訂枱時，我都唔信，問她是否過敏了？她給我看對話短訊，即有被歧視感覺。」黎芷珊稱若自己曾跟確診者有密切接觸，或她們病後康復，酒樓有擔心是可體諒。事實上她們很健康，政府與社會各界的安全資訊也很清楚，在一個文明社會竟然有這遭遇，令她感到匪夷所思。黎芷珊與張寶華的生日約會風雨不改，她稱今晚相約了吃日本菜，訂位時她們沒有被拒絕。

張寶華質疑會否不歡迎大陸顧客

張寶華事後再回應傳媒，表示獲上海總會回覆，稱由於她跟黎芷珊被公開曾上船，她們多人認得，這是敏感時間，相信她會明白。她質疑會否不歡迎大陸顧客？有警員中招，若警司訂枱食飯會否被拒？對方沒有回覆。上海總會位於中環雲咸街，是名人飯堂，只供會員享用。普通會員入會費為5萬港元，但要有理事長作推薦人才可申請。