肥媽護契仔陸浩明：明白大家太多憂鬱心情差

【明報專訊】肥媽與陸浩明主持的《健康食平D》昨日於電視城開鏡拜神。肥媽表示已是第10輯，有30集，會針對新冠肺炎疫情推出抗疫菜式和湯水，希望幫助大家增強體質和提升免疫力。至於酬勞，肥媽稱有加人工，合約是疫情前簽好的。問到加薪幅度，陸浩明即插口說：「肥媽起碼加幾倍啦！」肥媽說：「你死啦！我不在的時候，你講嘢成日被人鬧。很多人致電給我，說我不在時，6號（陸浩明）唔掂了。我以為他病了，嚇死。」陸浩明表示肥媽很好，發生口誤事件後，立即傳短訊慰問他。肥媽稱現時在港若講錯或做錯一件事，大家就會啄住，「因大家心情都不好，太多憂鬱要去發泄。希望這個時刻，大家都能平靜一點，退一步想一想，家和萬事興，家衰口不停」。

憶找回藥物包開心到喊

提到早前遇上九霄驚魂，繼在航班遇機件故障後，又遺漏了治療老公肺癌的呼吸機和藥在機上，肥媽憶述當時與老公從倫敦探完孫，飛往馬來西亞享受陽光海灘，但起飛不久發現機組人員在通道走來走去，「當時很驚，老公還細細聲跟我說有恐怖分子。最後得知是雀鳥撞向引擎致故障」。她笑稱下次不會把藥物包交給老公，都是自己𢹂帶較穩陣，「因那些藥物對肺癌患者很重要，所以找回時我忍不住開心到喊」。

記者：陳釗

攝影：黃梓烜