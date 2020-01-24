《愛的迫降》男女主角輪流行善 玄彬秘捐130萬抗疫

【明報專訊】為了對抗新型冠狀病毒肺炎疫情，韓星紛紛解囊，最近掀起煲劇熱潮的《愛的迫降》女主角孫藝珍與製作公司，早前分別捐出1億韓圜（約65萬港元）及1.3億韓圜（約85萬港元），同劇「緋聞男友」玄彬亦不甘後人，捐出2億韓圜（約130萬港元）協助民眾抗疫。據報玄彬於上月底已向社會福利機構捐款，就連經理人公司亦不知情。

另一方面，韓星韓孝珠、韓志旼、馬東石及男團BigBang成員T.O.P亦各捐1億韓圜（約65萬港元）。至於上月底飛往米蘭出席時裝活動的女歌手IU，有傳她正在家居隔離，今日（4日）將缺席韓國稅局舉辦的活動。有報道指，IU繼日前捐出2億韓圜（約130萬港元）後，最近再捐多3000萬韓圜（約20萬港元），主要幫助京畿道果川市的低收入家庭抗疫。

同樣獲邀出席米蘭時裝周的《搞乜戀金秘書》女星朴敏英，返韓後自我隔離，因此她主演有線頻道JTBC新劇《天氣好的話，我會去找你》，宣布停拍一周。原定下星期播出第5及6集，將會順延一周播出。

提起孫藝珍，2014年主演韓片《海盜》落實開拍續集，但她並不參演，改由《天國的階梯》權相佑、《山茶花開時》姜河那及《Running Man》李光洙演出。