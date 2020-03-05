曾到訪確診患者屋邨 馮盈盈做足防禦毋懼感染

【明報專訊】「是非精」馮盈盈、張寶兒、戴祖儀及陳詩欣昨日代表《學是學非》到石籬出席「疫境同行」活動，向區內長者免費派口罩。不過戴祖儀非常黑仔，遇上不熟路的司機，兜錯路之餘又撞正路面發生交通意外，搞到她遲大到。馮盈盈則自爆曾到有居民確診患上新型冠狀病毒肺炎的元州邨派口罩，她稱不是其探訪的那座，並做足防禦措施，不太擔心會受感染。

記者：陳釗

攝影：孫華中

4名「是非精」有備而來，做足防禦措施，除了用搓手液消毒外，盈盈和寶兒穿了跣水外套，減少細菌沾染在衫上；祖儀戴了手套，詩欣則戴眼鏡。

盈盈笑說日前跟《#後生仔傾吓偈》的主持到元州邨向獨居長者派口罩，早上派完夜晚便收到消息，指該邨有居民確診患上新型冠狀病毒肺炎，幸而非他們所到的那座，他們不是緊密接觸者，故毋須家居自我隔離，當日也做足了防禦措施，故不用擔心。盈盈坦言：「我相信做那麼有意義的事情，不會因此而受到影響及傷害，所以會繼續出來做善事幫人。」

教長者戴口罩

詩欣表示之前一直很想參與派口罩活動，昨日是第一次，見到一班長者排隊都很替他們辛苦。寶兒則稱派口罩的過程令她有感而發，見到有長者戴口罩的方法未必正確，故派口罩之餘，也要教他們如何使用。

談到早前與男友袁偉豪密遊日本，寶兒笑稱回港已過了14日，由於疫情是全球事件，故去到哪裏都要做好防禦措施。旅遊期間可有趁機撲口罩？寶兒笑說他們去的都是較多人會去的地方，所以貨架上的口罩都被搶購一空，他們也買不到。

否認與舊愛復合

盈盈派完口罩又趕回電視城出席《博愛歡樂傳萬家》記者會，透露當晚會聯同麥美恩、張寶兒、何依婷及陳詩欣幾名「是非精」擔任節目司儀。

盈盈被問到與舊愛醫生男友Martin於情人節前夕撐枱腳，疑似翻撻，她稱絕對無復合，也非撐枱腳，當晚馮爸爸也在場，大家只是商討兩人層樓及其他事情如何處理，純粹大家工作後約出來吃飯，沒想到是什麼日子。

層樓未有解決方案

問到盈盈為何要爸爸陪同？她表示爸爸一直是自己很信任的人，也認識Martin，有長輩在場可給予意見，她說：「大家沒有拗撬，我們很和平理性的。（層樓現在如何解決？）還未有最終方案。（不是放租嗎？）暫時也沒人租，我們都會繼續出來商討，不會因此而避忌。」

盈盈強調二人絕對不是發展地下情，大家都想有個新開始，她說：「不要講到我只得跟他復合這個選擇。（現在有人追？）那又未有，但我相信自己的market很廣闊的，只是近排非常時期，大家都不能出街，所以我才受到影響。」

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