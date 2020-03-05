李佳芯經歷缺廁紙 曾慌到手震

【明報專訊】李佳芯、黎諾懿、高海寧和趙希洛昨日到油塘中心派口罩，今次是李佳芯第一次參與派口罩活動，她表示很多同事和圈中人最近都自發主動去派口罩和執垃圾。

李佳芯透露正組織粉絲義工團上山執垃圾，至於何時起行，她不願透露，「會是這半個月內的事。（男友陳炳銓會否同行？）不會啦，不過我會問下他的意願，做好事，一齊都無所謂，希望不要被人影到，想低調進行」。

獲好友贈廁紙口罩

她之前在社交平台表示要重用布口罩，問她是否因為不夠口罩？李佳芯直言初時的確不夠，且經歷無廁紙的時候，幸而獲朋友相助，她說：「之前得3個口罩，好彩不用開工，盡量留在家不出街，但亦難免要重用，後來朋友給了我一些。反而廁紙較嚴重，全屋得兩卷，要開來用時真的手震，好大壓力！廁紙無得重用，一格一格慳住用，平時貨源充足，無意識要慳，現在有需要才用，以前抹嘴和撩鼻會用兩格，現在一格就夠。最後是跨區，由朋友排隊幫我買了一條廁紙，我才放下心頭大石，不過現在都好慳。」

高海寧封嘴不談情

高海寧透露因今年太多不好的新聞，想為自己和社會祈福，所以開始茹素。

問到不好的新聞，是否包括不關注男友鄧智偉社交平台傳兩人分手？她說：「都不明白大家為何那麼留意這件事，我平時都有不關注某些東西，我本來關注600幾人，現在只關注300幾人。（什麼準則不再關注某些人？）沒有，他（鄧智偉）一直都沒關注我，所以大家不要將件事放大。」

問高海寧是否情變？她說：「我一向不高調談私人事，不想打破原則。（目前是單身，還是有拍拖？）咁多年我都無答過（這問題）。」

記者：柯美

攝影：孫華中

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com