阿諾延期舉行體育節 Rain金泰希減租陪商戶抗疫

Rain（左）與太太金泰希（右）同時向名下物業的小商戶減收一半租金，藉此跟國民共渡時艱。

【明報專訊】新型冠狀病毒肺炎疫情持續，韓國確診個案超過5600宗，經濟損失更是難以估計，韓星除了捐款賑災外，身為業主的「韓流天王」Rain及愛妻金泰希，決定跟旗下物業的小商戶共渡時艱，主動減收租金一半，為國民做好榜樣；另一方面，《未來戰士》阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）為了25萬名參加者的健康着想，原定今日在俄亥俄州揭幕的「阿諾體育節」亦宣布延期。

為了與民抗疫，韓星紛紛解囊，例如最近忙於拍攝新劇《The King：永遠的君主》的李敏鎬，便跟旗下慈善平台PROMIZ合共捐款3億韓圜（約195萬港元）；《愛的迫降》男女主角玄彬及孫藝珍亦不甘後人，分別捐出2億及1億韓圜（約130萬及65萬港元），幫助低收入家庭。

李棟旭否認新天地教會信徒

至於Rain與妻子金泰希則響應「善良的業主」減租運動，據韓國地產界人士透露，坐擁首爾清潭洞物業的Rain，主動向旗下商戶包括美容院及酒吧等，減收3月份一半租金；身為江南區驛三洞某商業大樓業主的金泰希亦有樣學樣，希望跟小商戶共渡時艱。

據韓媒報道，韓國疫情最嚴峻的大邱市，確診人數佔全國逾半，主要來自新天地教會的信徒。日前韓國網絡瘋傳一份藝人教徒名單，包括李棟旭、劉在錫、韓孝珠、李秉憲及男團東方神起等，他們所屬事務所昨日分別發表聲明，全部否認跟該教會有關，並表明會對造謠者採取法律行動。

東京事變受壓取消5場演出

日本方面，確診個案剛突破1000宗，政府早前呼籲全國停辦演唱會等大型娛樂活動，女歌手椎名林檎領軍的樂隊東京事變，為免事務所陷入破產邊緣，堅持在東京開騷，結果惹來另一樂隊X Japan成員Yoshiki不點名批評。昨日椎名林檎終於在大阪府知事施壓下妥協，宣布取消即將舉行的大阪、仙台及札幌合共5場演出。

歐美方面，美國感染新冠病毒的人數逐步上升，截至昨日為止，已有127人確診，不少公眾活動被迫取消或延期，俄亥俄州州長迪萬（Mike DeWine）昨日在記者會上宣布，「阿諾體育節」決定延期舉行，現年72歲的「大隻佬」阿諾舒華辛力加透過社交媒體Twitter和Instagram拍片轉述有關決定：「對於我和阿諾體育節的工作人員來說，這是傷心的一天，不過，我們一向以照顧粉絲的健康為大前提，因此跟州長商討後，為免讓25萬名參與者冒險，決定把體育節延遲舉行。」

Disney+歐洲發布會取消

另一方面，原定在倫敦舉行的影視平台Disney+歐洲發布會，亦因疫情擴散而宣布取消，不過，相關服務則按照原定計劃於本月23日上架，成為繼美國、加拿大、澳洲及新西蘭等國家之後，下一個可以收看Disney+的地區。提起英國，當地最大型的Glastonbury戶外音樂節將於暑假舉行，網上有傳今年為「避炎」而取消，主辦單位前日發表聲明，現正關注疫情發展，目前仍未決定取消或照常開騷。