【開箱】《極地守護犬》人狗情未了

【明報專訊】單看《極地守護犬》（The Call of the Wild）電影海報，雖然「男人老狗」，但上月24日在美國開畫時，曾一度力敵準備蟬聯票房冠軍的《超音鼠大電影》，後者改編自電玩遊戲，又有搞笑男星占基利（Jim Carrey）助陣扮演奸角蛋頭博士，但《極》片在開畫當天都以804萬美元做過一天片票房冠軍，總算有交代。

改編自文學名著

《極地守護犬》講述原本生活在美國加州的混種狗「巴克」，遭偷走販賣，輾轉流落到嚴寒極地充當雪橇犬。在弱肉強食的世界，聰敏又勇敢的巴克漸漸學會適者生存的法則。在一次危難中遇上最後的主人約翰科頓，一人一狗經歷重重險阻互相扶持。巴克雖然對主人忠心耿耿，但原始野性一直受到荒野狼群的叫聲所召喚，面對生命中最重大的轉變。

《極地守護犬》改編自文學名著《野性的呼喚》，曾翻譯成47種語言；這個人狗歷險故事並非首次搬上大銀幕，近百年前、早於1923年已拍成默片，之後《亂世佳人》奇勒基寶（Clark Gable）和《賓虛》查爾登希士頓 （Charlton Heston） 分別於1935年和1972年的電影版飾演男主角。2020年的版本，由拍過《古魯家族》和《馴龍記》的基斯山達斯（Chris Sanders）執導，《奪寶奇兵》夏里遜福（Harrison Ford）扮演男主角約翰科頓；《閃亮人生》奧馬斯（Omar Sy）飾演心地善良的極地郵件派遞員，並發掘了巴克的潛質加以培訓；《唐頓莊園》丹史提芬（Dan Stevens）則扮演為了淘金而遠赴極地，買下巴克和牠的狗團隊，卻殘暴對待牠們。

導演太太發掘狗明星

雖然電影請來「福伯」助陣，但真正的主角其實是狗狗巴克；根據原著，牠是農場牧羊狗和聖班納的混種犬，一身啡白色毛，身形壯大，眼神精靈，通曉人性，而且身手敏捷，無論在雪地拉車或上山落海都勇往直前。據報導演基斯山達斯的太太Jessica偶爾在PetFinder領養資訊中，看到一隻農場牧羊狗和聖班納混種犬，名字叫巴克利（Buckley），這種巧合令Jessica立即去動物收容所看牠，而且一見鍾情，申請領養，之後帶牠到片場，巴克利即時贏得所有製作人員的歡心，決定跟足牠模樣打造電影中的巴克。片中拉雪橇犬隊共有9名成員，跟狗主角巴克一樣，另外8隻狗角色也是精心挑選，選了聖班納、雪橇狗、金毛尋回犬和狼狗等不同種類。

冰天雪地特效加工

男主角夏里遜福本身是愛狗之人，多年來一直養狗作伴，現時也有3隻愛犬，所以當講述人狗情的電影邀約時，雙方可謂一拍即合；片中他更一改過往的英雄形象，飾演因不幸經歷飽受創傷而遠走極地的淪落人，遇上同病相憐的巴克，一起患難歷險。他不但令飽受前主人虐待的巴克對人類回復信心，他也因與巴克建立深厚感情而產生銳變。夏里遜福相信動人故事必會引發觀眾共鳴，他也被那段人狗之間的奇妙歷程深深感動。

《極地守護犬》以加拿大西北方的原始曠野為故事背景。製作人員為營造冰天雪地的環境，用上超過1000噸冰塊造雪，再結合視覺特效加工，配上變幻無窮的北極光，雪橇犬隊在雪地上高速奔馳，荒野又有各式動物，冰河危機四伏，加上急流和雪崩，營造出驚險場面。

上映日期：3月5日