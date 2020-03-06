楊潮凱扮智障：阿爸認唔到我

【明報專訊】黎燕珊與楊潮凱在《法證先鋒IV》飾演兩母子，兩人的爆喊戲獲激讚。他們表示很開心見到網上評論有讚無彈，多謝觀眾喜愛。楊潮凱首次演智障人士，坦言初時都擔心演不好，所以事前花了很多時間做功課，又特意到鄰舍輔導會探訪，跟一名與角色相近的智障人士聊天，觀察對方與媽媽的互動情况，「女兒有看劇，她指着電視叫爸爸。反而我爸爸認不出我，還問為什麼不見我出場」。黎燕珊大讚楊潮凱勤力，就算沒通告都回來幫她聲演。對於喊戲獲讚，黎燕珊笑稱事後花了很長時間跳出角色，否則很易走火入魔，感恩遇到此角色，今生無悔。她還嫌劇中的素顏未夠素。

黃浩然玩對打遊戲親子樂

黃浩然與譚俊彥因《法證先鋒IV》收視創佳績，被封為「黃金組合」。黃浩然開心有好收視，希望繼續上，因大家都投放了很多心機在劇中。譚俊彥歸功於劇組的努力，缺一不可。新冠肺炎疫情持續，一眾演員在活動上齊做瑜伽及運動，教大家增強體質。黃浩然笑稱多了時間在家陪兩子，「他們現在會一起郁我，玩打交遊戲，一對二。老婆兩邊都不幫，通常叫我們不要玩了」。譚俊彥表示現時轉網上授課，小朋友長時間看電腦，所以都要想辦法，例如減少看電視時間、或帶他們去公園。

記者：陳釗