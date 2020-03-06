劉俊謙領獎籲給新演員機會 蔡思韵心情複雜致失眠

【明報專訊】「第26屆香港電影評論學會大獎」頒獎典禮昨日假灣仔藝術中心舉行，因新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延，今年頒獎禮改閉門舉行，不接受傳媒進場採訪，得獎者、頒獎嘉賓和工作人員進入藝術中心要先量體溫，整個頒獎過程透過facebook直播，場內照片和台上得獎者感言於頒獎禮結束後，發放給傳媒。

太保回台灣要隔離

頒獎典禮後，得獎者在門外接受訪問，從影50年，憑《叔‧叔》首奪影帝的太保由台灣來港，他說日前參加完柏林影展回台灣，逗留一天再來港親自領獎，很開心和榮幸。太太因疫情沒陪他，他過海關沒有困難，但回台灣要在家中自我隔離14天。得獎會否增加獲金像獎影帝信心？他說：「很多人問我想不想攞金像獎，其實我拍戲不是為攞獎，獲那麼多評審肯定和讚賞已很開心，有提名已很滿足，隨緣吧。」

情侶檔劉俊謙和蔡思韵一同憑《幻愛》奪得最佳男演員和最佳女演員，劉俊謙開心和女友蔡思韵雙雙獲獎，他淡然說：「會吃飯慶祝，因為估不到會得獎，有問自己真的有演得那麼好嗎？感覺很複雜。」劉俊謙表示《幻愛》、《叔‧叔》和《金都》低成本電影獲獎，證明低成本本土電影也受欣賞，希望投資者多給他和年輕演員機會，投資多些本土電影。

蔡思韵開心又緊張，她說：「昨晚（前晚）練習得獎感受好耐，但上台依然好緊張。」她稱早前知道得獎睡不着，跟男友一樣既開心，但又不停想演技真的好到可以獲獎嗎？她自問當時已用心和盡力演好角色。

曾國祥未有公開謝老婆

曾國祥憑《少年的你》獲最佳導演，他首次在香港獲獎很開心，他說：「我睇香港片大，獲香港電影人和影評人認同，非常感動。」他台上沒公開多謝太太王敏奕，他說回家先多謝，公開講太肉麻。他透露父親曾志偉為他得獎高興，早前他憑《少》片提名金像獎最佳導演，父親第一個傳短訊通知他，曾國祥表示有提名已開心，平常心面對，希望愈大、失望愈大。

記者：柯美

攝影：劉永銳

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