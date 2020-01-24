《007》首部荷李活片避「炎」延至11月開畫 《花木蘭》香港上映無期

《007：生死有時》宣布把映期推遲7個月，令到丹尼爾卡特最後一次扮演占士邦的「退休」日期亦得押後。

【明報專訊】新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，內地約7萬間戲院重開無期，原定到北京舉行首映禮的《007：生死有時》（No Time to Die），不單取消宣傳行程，昨日更宣布把全球映期推遲7個月，即今年11月開畫，成為荷李活首部避「炎」大片；至於迪士尼真人版電影《花木蘭》（Mulan）亦受波及，繼日本及韓國後，香港發行商昨日亦證實此片映期將「因應新冠病毒肺炎的狀况再作公布」。

美國綜藝網站《The Hollywood Reporter》日前報道，由於受到新冠病毒疫情影響，今年全球電影業的票房加上製作損失，或將高達50億美元（約390億港元），情况相當慘烈。率先受影響的正是丹尼爾卡特（Daniel Craig）最後一次扮演占士邦的《007：生死有時》。

經濟考慮大於疫情影響

占士邦電影粉絲網站MI6-HQ早前發表公開信，呼籲電影公司為了大眾健康着想，認真考慮《007：生死有時》延期開畫的可能性，昨日片商終於作出正面回應：「經過慎重考慮，評估當前形勢，我們決定把《007》延至今年11月上映。」但強調這是基於經濟考量，多於疫情影響。

另一方面，製作費高達2億美元（約15.6億港元）的迪士尼真人版電影《花木蘭》，原定下月底全球同步公映，但受到疫情影響，亞洲主要市場包括日本及韓國率先決定延期開畫，香港發行商昨日亦證實：「原定3月26日放映的《花木蘭》將延後檔期上映。新的上映日期將因應新型冠狀病毒肺炎的狀况再作公布。」

據外國傳媒報道，迪士尼高層開會後，傾向維持《花木蘭》及Marvel超級英雄片《黑寡婦》（Black Widow）5月上映日期不變，不過，由於內地戲院目前仍然關閉，《花木蘭》中美同步開畫的「如意算盤」未必敲響，迪士尼或許要放棄內地這個全球第2大電影市場，如果屬實，勢必對票房構成負面影響。

除了《花木蘭》外，派拉蒙電影公司發行的《無聲絕境2》（A Quiet Place Part II），據報亦將如期在本月20日在美國開畫；環球電影公司的年度重頭戲《狂野時速9》（Fast & Furious 9），原定5月上映，有傳發行商現正考慮跟隨《007：生死有時》延期，但目前仍未有定案。