Katy Perry自爆今夏做媽媽

【明報專訊】現年35歲的美國樂壇天后Katy Perry，去年情人節跟《魔盜王》男星奧蘭度布林（Orlando Bloom）訂婚，雖然「世紀婚禮」一再延期，然而「BB來了」的消息，最近卻甚囂塵上，但她對於懷孕傳聞，一直未有回應。

直至昨日，Katy Perry趁公開新歌《Never Worn White》MV，片尾驚喜出現她露出孕肚的畫面，間接承認喜訊之餘，隨即透過網上直播宣布：「今年夏天將會有很多美好的事情發生，包括我的孩子將會出世。」又表示目前心情非常興奮，笑言這可能是「我保守過最耐的秘密」。

另一方面，Katy Perry表示快將推出全新專輯，雖然《Never Worn White》並非新碟主打歌，但據她表示：「這是個好開始，尤其是用來宣布懷孕喜訊，效果相當顯著。」

Katy Perry曾與搖滾歌手John Mayer拍拖，又與英國諧星羅素班特（Russell Brand）離婚，近年與奧蘭度布林離離合合，如今總算開花結果。另一方面，奧蘭度曾與澳洲名模Miranda Kerr結婚，但只維持3年便分手，現同共撫養9歲兒子Flynn。