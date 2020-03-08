周潤發母親夢中離世 享年98歲 喪事低調 骨灰長眠南丫島

發媽（左）生前曾透露在4子女中以周潤發最孝順，小時候最聽話。（黑白資料圖片）

【明報專訊】周潤發（發哥）母親陳麗芳上月13日在睡夢中離世，享年98歲。發哥低調為母親辦喪禮，前日於沙田寶福山設靈，昨晨舉殯，遺體隨即移奉歌連臣角火葬場火化。發哥出名孝順，與母親感情深厚。發嫂（陳薈蓮）表示發哥早有心理準備，看得好化，心情好平靜，叫大家放心。發嫂透露奶奶離開時好安詳、好靚，沒有一點皺紋，骨灰會安放在南丫島。發哥家姐周聰玲說媽媽是個開心快活人，已沒有牽掛。

發媽陳麗芳於去年12月曾因老人病入住養和醫院接受檢查，發哥與周聰玲曾到醫院探望，當時發哥到醫院陪母親吃飯，他表示母親年紀大，要靠喉管將流質食物直接輸送入體內，待可以自行吃糊仔便回家。不過他稱母親非常精靈，叻到不得了，還趕他走。

只邀至親出席喪禮

昨日傳出發媽於上月13日去世，並已於昨晨低調出殯的消息。發媽喪禮於沙田寶福山舉行，前日設靈，昨日出殯，以日本佛教主要宗派之日蓮正宗儀式舉行大殮，遺體移奉火葬場火化，骨灰將安放在南丫島。發哥一向低調，加上新冠肺炎疫情，發媽的喪禮只邀請至親出席，沒有通知圈中好友。

發哥早有心理準備

發嫂陳薈蓮回覆傳媒，證實發媽已出殯的消息，她哀傷道：「奶奶在離世當晚，很早吃完飯便去睡覺，之後工人看到她沒有反應，便通知我們，她走得安詳，沒有一點皺紋，好靚，是積回來的福氣。」問到發哥心情？她說大家放心，發哥沒有事，一早有心理準備，這方面看得好化。她稱發媽骨灰安放在南丫島，是發哥選好的，會與發哥父親葬在一起。至於發媽有否遺言？她說發哥經常與母親在一起，有什麼一早已說了。發嫂感慨說她在新加坡的「叔仔」（細叔）上月亦突然心臟病發去世。

周聰玲：媽媽是開心快活人

發哥家姐周聰玲表示上月13日當晚收到工人通知母親走了，她不感突然，始終母親年事已高，又有些老人病。是否不捨得？她說：「人在世上只不過係過客，始終要走，所以不需要介懷，瀟灑走一會，最緊要死時無痛苦。傷心就一定，但平時對她好，孝順她，已是媽媽的福氣。（發媽會否有什麼牽掛？）無啦，她是個開心快活人。」

發媽沒想到兒子做明星

發媽17歲便結婚，發爸是南丫島的原居民。由於發爸行船，照顧4個子女的責任落在發媽身上。那時發媽養豬、種番薯、花生、整茶果及缽仔糕賣，發哥都有幫手，這樣便捱大4個子女。

發哥乳名細狗，發媽曾在訪問中說4子女中細狗是最孝順，小時候最聽話。後期她帶子女出香港生活，沒想到發哥會做明星。她初時曾反對發哥放棄郵政局工作去讀無綫訓練班，見兒子堅決便支持，還從西環住所送湯到廣播道。發哥的演藝成就，令發媽引以為傲，說兒子付出努力又肯捱，成功非僥倖。發媽常參與義工活動，曾獲得「世界傑出華人母親獎」，當時她謙虛說：「我教仔出嚟搵兩餐，唔敗壞社會已經好好。」

娛樂組