陸浩明又講錯嘢 肥媽喝罵：收埋把死人口

【明報專訊】肥媽與契仔陸浩明（6號）昨日在大埔天后宮門外向市民派口罩。他們戴上太陽眼鏡、口罩及手套，並有工作人員在場不停噴消毒酒精，做足防疫戒備。

肥媽首次參與派口罩，早前趁赴英國探親，購入消毒洗手液和口罩，大多數捐出幫助有需要人士。她說：「兒子在蘇格蘭也幫手買清潔用品，部分捐予本地盲人及少數族裔人士。起初我不想出來，怕被人覺得似做騷，又怕被懷疑口罩來源。但覺得藝人有帶頭作用，希望每人都懂互相關心幫助。」她沒透露花費金額，但透露口罩大部分留給仔女應急，她一度只剩半盒口罩，幸獲朋友解困。肥媽解釋經歷過1967年暴動，留下陰影，多年來一直有儲糧最少個多星期。

「下次見初生孫女已讀大學」

肥媽家庭成員眾多，疫情肆虐下減少家庭聚會，最渴望能跟初生孫女見面：「我第16個孫，現在11個星期大。可惜我是老人家，又要拍節目，錄影廠人又多，好驚感染，暫時不敢見孫女，她出世只見過一次。」6號插口稱肥媽下次見孫女，可能已讀大學。肥媽聞言喝罵契仔：「我啋過你呀！又講錯嘢！收埋把死人口啦！疫情好快就過！」6號自知衰多口，解釋是想形容小朋友大得快。他表示自上次講錯嘢被網民狂鬧後，已沒更新社交平台。他稱經一事、長一智，日後做節目會小心言論。肥媽亦幫口稱契仔無心，希望大家包容。

記者：林蘊兒

攝影：孫華中

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