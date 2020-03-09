石詠莉免酬助老公鄧健泓圓導演夢

首次執導的鄧健泓（右）不諱言因自己的唯美主意，微電影最後超支數萬元。

【明報專訊】鄧健泓（Patrick）與太太石詠莉（Sukie）日前於中環舉行微電影《DREAMS COME TRUE》欣賞會。 微電影由他們夫妻檔合作，Patrick首次執導，兼任編劇、監製與剪接，邀請Sukie一人分演孖生姊妹兩角，透過一個幸福故事，帶出珍惜的信息，作品已參加了第七屆微電影「創+作」支援計劃（音樂篇），兩公婆一條心趁機拉票，希望獲得更多支持。

記者：鍾一虹

Patrick談到製作雖然獲資助20萬元拍攝，但因自己的唯美主義，結果超支數萬元，他說：「以前已拍過故事性的MV，想不到拍微電影這麽辛苦，過去幾個月身心都有壓力，難過做一張唱片，但得着好大，我都有睇過其他比賽對手的作品，水準都好強。」

錢家班義助

Suki笑言今次兼職管數，超支費會在Patrick零用錢扣減，Patrick笑稱為了製作效果，愈玩愈大，所以屈得就屈，他坦言：「屈了Sukie不收演員費，仲有好多人要多謝，有場揸車戲，最後變成拍一場意外戲，落雨撞車，要封路，安排水車灑雨、買保險，多得錢嘉樂和錢家班義無反顧，還說了很感動的說話『我們不單拍大片，所有有心做香港電影都會支持』，他們基本上義務幫手，李日朗也只收友情價演出。」

目標拍劇情片

Patrick直認愛上做導演，下一步想實踐電影夢，他說：「希望大家從這部微電影，睇到我有少少才華，如果成功得獎，我就會申請首部劇情片電影計劃，其實故事已經度好，構思找有分量的演員去演，Sukie可以演年輕版，我好想做到自己鍾意的事。」

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