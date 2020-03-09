吳尊澄凊無逼老婆提早剖腹生產

吳尊不時在網上大曬一家四口的溫馨照。（網上圖片）

【明報專訊】吳尊近日與老婆林麗吟參加內地節目《婚前21天》，自爆早於2004年12月已結婚，即2005年男團飛輪海出道前他已為人夫，不是他之前所說2009年結婚，時間相差5年。

隨即引起不少粉絲鬧爆，覺得被欺騙，更翻出他過往說過的話，斥他是大話精。之後網上再傳吳尊為讓女兒Neinei跟自己同於10月10日出生，及兒子Max跟老婆亦同是10月11日生日，要求老婆兩次提早剖腹生產，導致老婆在病牀大出血。

譴責造謠者 保留追究權

吳尊工作室前晚在微博發聲明澄清傳聞屬不實言論，稱是造謠者憑空揑造或歪曲事實的惡意解讀，嚴重背離事實。

聲明強調吳尊夫婦一直互敬互愛，兩個孩子都在細心照料下足月健康出生，譴責造謠者對吳尊夫婦造成極大傷害及惡劣影響，保留向造謠者追究相關法律責任的權利，並要求發文者及傳播者刪除一切相關內容。

吳尊昨日亦在微博撰長文說：「多謝大家祝福和關心，感恩擁有一個在天上給我力量的媽媽，和一個幸福的家庭讓我可去面對一切挑戰。」他認為自己人生中做過最重要、最正確的決定，就是和麗吟結婚生小孩，一起陪伴Neinei和Max成長。

娛樂組