上野樹里新劇破紀錄連播兩季

【明報專訊】日劇《交響夢情人》女星上野樹里主演富士電視台「月9」劇集《監察醫朝顏》，去年暑假播出叫好叫座，最高收視率錄得14.4%，富士台昨日宣布添食，更一口氣推出第2及3季，定於今日夏季及秋季檔期播放。換句話說，觀眾由7月開始，一直睇足半年，成為「月9」史上首次。

從劇組昨日公開《監察醫朝顏2》最新宣傳照片可見，再度飾演法醫的上野樹里，跟父親時任三郎、老公風間俊介及女兒一家四口齊齊堆雪人，感覺相當溫馨，令人對新劇充滿期待。

至於4月首播的春季日劇、篠原涼子主演《超級特派員》第2季，NTV電視台昨日亦公開最新劇照，為了回應首季，篠原涼子專程飛往西班牙取景，拍攝她相隔13年再次乘坐馬車的場面，為粉絲帶來熟悉又溫暖的感覺。

不過，有日本傳媒質疑，《超級特派員2》雖然有篠原涼子、小泉孝太郎等原班人馬演出，並新加入山本舞香等角色，然而上季主角大泉洋卻拒絕回巢，不少網民都表示失望，令人擔心收視受到影響，情况就如阿部寬主演日劇《不能結婚的男人》，2006年播出第1季結局收視錄得22%，去年在女主角夏川結衣缺席下推出第2季，結局僅得單位數字一樣。