抗拒被指第三者 馬國明不忍唐詩詠受傷害

【明報專訊】馬國明被指介入唐詩詠與「教育界王力宏」陳思銘的戀情成第三者，甚至有傳唐詩詠懷孕，令馬國明十分憤怒，日前公開稱不認識陳思銘，劃清界線。馬國明昨午出席無綫新劇《BB大晒》開鏡拜神，笑言不是很憤怒，只是想講清楚，不想自己名字牽涉在唐詩詠和「那個男仔」之間的新聞中，他很抗拒被寫成第三者，亦覺得唐詩詠被這樣寫不好聽！對於舊愛黃心穎表明不會轉行，正等待復出機會。馬國明表示支持，希望心穎繼續努力，令大家改觀。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

馬國明昨日出席《BB大晒》開鏡拜神，笑稱在劇中癩蛤蟆食天鵝肉，因他飾演一個粗人，娶得文青女神岑麗香為妻，「我看完劇本也不明香香為何會揀我，但我的角色是一心一意對老婆，很專一。（跟你現實一樣？）不知呢，是男人都花心，雖然不敢做，但想吓都可以呀」。

不八卦朋友感情事

傳是唐詩詠與陳思銘的第三者，又傳唐詩詠懷孕，馬國明日前回應時被指十分憤怒？馬國明笑稱其實不是很憤怒，可能在電話回應有這錯覺，但都想講清楚，因他不想自己的名字牽涉在唐詩詠與「那個男仔」之間的新聞，他也真的不知兩人的關係，也從不過問及八卦朋友的感情事，「就如拍《On Call 36小時》時，日日對住楊怡和羅仲謙，都不知他們拍拖，我這方面是比較遲鈍」。

有問候唐詩詠

馬國明表示很抗拒別人寫他是第三者，記得之前胡杏兒與黃宗澤分手，又說他是第三者，他都立即澄清。馬國明稱事件發生後都有問候唐詩詠，對方說沒什麼，「唐詩詠已在網上澄清沒BB，這些傳聞對女仔不好聽，她又不是這樣的人，這樣寫又於心何忍呢！無關痛癢的緋聞笑吓沒所謂。正如今次跟香香拍劇，如傳我同香香就不行，因對方有老公和小朋友」。

支持黃心穎復出

談到舊愛黃心穎被發現腳上紋了玫瑰紋身？馬國明稱不知有何含義，「隨她喜歡，我不能代表她發言。但我就不會紋身，因我很花心，我擔心今日紋了，日後不喜歡又要洗」。對於黃心穎稱不會轉行，等待機會復出？馬國明表示會支持對方，「每個朋友我都會想對方好，要等公司安排，很多事情不用看得太重，不要因一件事就抹殺別人多年的努力。希望她繼續努力，大家會對她改觀的」。另一方面，唐詩詠昨日更新社交網，留言道：「由自己內心使然，才是踏實的價值。」