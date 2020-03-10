巴黎睇騷與越南確診者同場 何超儀報平安「我同老公都冇事」

何超儀與丈夫曾跟Nga Nguyen同場欣賞Saint Laurent時裝騷。

【明報專訊】新型冠狀病毒肺炎疫情擴散至全球各地，歐洲疫情嚴重，意大利確診人數持續增加，人心惶惶。昨日有報道指越南一名媛在歐洲出席多個時裝騷後，回國確診染上新冠肺炎。有指她曾到米蘭出席Gucci時裝騷，及到巴黎看Saint Laurent時裝騷，引起參與者擔憂。何超儀與老公陳子聰早前亦應邀到巴黎欣賞Saint Laurent時裝騷，她昨日回應表示與老公都沒有事，當時場地好大，她沒有見過那名女士，回港後亦自我隔離14天，希望對方早日康復。

娛樂組

昨日有報道指一名叫Nga Nguyen的越南名媛在米蘭及巴黎出席時裝騷後，回越南經檢驗對新型冠狀病毒肺炎檢測呈陽性反應。

何超儀與陳子聰亦有出席巴黎舉行的Saint Laurent時裝騷，當時現場估計有過千人，而且沒有人戴口罩。當傳出有出席嘉賓確診新冠肺炎，隨即引起有參與人士恐慌。

已自我隔離14天

何超儀昨日回覆傳媒表示與陳子聰都沒事，多謝大家關心。她稱時裝騷的場地好大，當日她遲入場，沒有見到該名女士，希望對方早日康復。她離開巴黎已10多天，回港已完成了14天的自我隔離期。何超儀與陳子聰當日出席時裝騷時，以黑白型格Look亮相；何超儀穿著黑色皮褸及短裙，陳子聰則穿白色西裝，戴太陽眼鏡及留了一頭長髮，昔日型佬回歸。