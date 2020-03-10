【開箱】史匹堡監製《幻海奇談》 首集似《時光倒流七十年》

【明報專訊】兩屆金像導演史匹堡（Steven Spielberg），曾炮製劇集《幻海魔踪》（Amazing Stories），1985至1987年在美國NBC電視台播放，前後兩季合共45集。其實史匹堡只執導其中兩集，但其他集數的導演，不乏圈中顯赫名人，包括後來陸續在奧斯卡摘下最佳導演獎的《無間道風雲》馬田史高西斯（Martin Scorsese）、《擊情》奇連伊士活（Clint Eastwood）、《阿甘正傳》羅拔湛米基斯（Robert Zemeckis）等。

共5集 本月6日上架

隨着影視串流平台興起，急需大量節目應市，舊戲翻拍是其中一途，史匹堡應Apple TV+邀請，把《幻海魔踪》重新製作成《幻海奇談》，並請來《迷》和《童話鎮》的Adam Horowitz和Edward Kitsis聯合監製，當中包含科幻、恐怖和迷離的元素，就跟《幻海魔踪》一樣。《幻海奇談》暫定只有5集，每集不同導演；第一集《The Cellar》本月6日已經上架，據報之後逢周五會更新一集。《The Cellar》由拍過《冷戰諜夢》的基斯朗（Chris Long）執導，《移動迷宮》戴倫奧拜恩（Dylan O'Brien）和《陰宅異事》維多利亞佩利緹（Victoria Pedretti）主演；戴倫4年前拍《移動迷宮3》一場飛車戲時發生意外，當時有傳被汽車輾過導致身上多處骨折，他曾停工一段不短時間。

穿越時空的愛情故事

《The Cellar》講述戴倫奧拜恩飾演的Sam，跟兄長一起做維修屋宇工作，但一直玩世不恭，經常透過交友網結識女伴，對兄長勸告亦充耳不聞；某天為一座老房子維修，Sam在地庫發現一個盒子，內藏穿著古董婚紗的女孩照片，他覺得有點眼熟，但並不為意。某個狂風暴雨的晚上，他如常到地庫開工，卻在壓力計附近感到一陣耳鳴及震盪，回復正常後，他走到樓上發現本來空空如也的房子，家具齊全，然後聽到一個女孩的歌聲，對方的衣著打扮跟他截然不同，Sam意識到面前的女孩跟照片中穿著古董婚紗的是同一人，他成為時光旅人，返回百年前的時空。

故事發展下去有點熟口熟面，Sam戀上這個百年前名叫Evelyn的女孩，後者因為家裏經濟問題，被母親脅迫嫁給有幾個年幼子女的富裕鰥夫；Sam告訴Evelyn未來的美好，她會得到自由，而且不用再躲到地庫聽被嫌棄的另類歌曲。Sam計劃跟她回到未來，一起生活下去，但穿越時光的有情人，注定難成眷屬。

40年前後 結局不一樣

看《The Cellar》的劇情，是否有點像1981年在港上映200多天的《時光倒流七十年》（Somewhere in Time）？同樣講穿越時空的愛情故事，「超人」基斯杜化里夫（Christopher Reeve）對一張1920年代舊照片中的美女演員珍茜摩爾（Jane Seymour）一見鍾情，於是執意在夢中再見對方，結果成真。既然近40年前的電影已出現過的劇情，來到2020年，《The Cellar》結局怎能不加點創意？《時》片結尾，基斯杜化里夫拿出硬幣發現上面印着1979年，於是返回他所屬的年代，跟「夢中」情人陰陽永隔；《The Cellar》結局可說跟《時》片完全不同，但是否更好或合理？就留待觀衆定奪，只能說不少視評對首集評價不高，且看往後4集能否擦亮史匹堡的「幻海」招牌。