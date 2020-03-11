影帝疫市無工開 張家輝「出關」買完電腦睇珠寶

張家輝（右）在中環的電器店內細心研究不同牌子的手提電腦，又問店員意見，在店內逗留近一小時。（攝影：黃梓烜）

【明報專訊】新冠肺炎疫情持續，電影業受重擊，香港與內地大部分電影停工。平日不少藝人北上拍攝，因疫情關係開工無期，近日在街上不時有影帝級人馬被「野生捕獲」。周潤發被網民捕獲在九龍城與行山友「掃街」吃小食；劉青雲與老婆郭藹明在九龍城街市買餸；還有忙於安排派口罩的古天樂跟經理人在銅鑼灣現身。日前影帝張家輝也「出關」到中環逛街，未見太太關詠荷與寶貝女張童在身邊，也沒有助手相隨，他變身「獨男」在電器店流連，並成功購買手提電腦。

記者：柯美

攝影：黃梓烜

獨自逛中環 流連電器店

張家輝日前在中環現身，他戴上口罩，穿著黑皮褸、牛仔褲，獨個兒在街上行，目標是電器店。見他步進一家電器店細心研究不同牌子的手提電腦，又問店員意見，在店內逗留近一小時，最後購買了一部手提電腦。張家輝挽着大大個膠袋站在路邊等司機接載，當時路面交通繁忙，遲遲未見司機。張家輝沒致電催促司機，還趁空檔走到附近珠寶店的櫥窗睇珠寶，未知是否想送禮物給太太關詠荷？

經理人：中港工作全暫停

由於電影未開工，張家輝也樂得清閒逛街購物。張家輝經理人鍾珍接受《明報》訪問，問及疫情對張家輝的工作是否有影響？她說：「個個都有影響，無辦法。」早前張家輝在內地拍電影，鍾珍稱電影也停工了，香港與內地工作也全部暫停，這段時間就當休息。有指內地的電影將於3月底逐步復工？鍾珍表示未收到消息。

張家輝是勤力影帝，去年有4部他主演的電影上映，包括《廉政風雲 煙幕》、《使徒行者2》、《沉默的證人》及《催眠．裁決》。張家輝、古天樂、劉青雲及劉嘉玲主演的大製作《明日戰記》計劃於今年上映，但因疫情關係，映期也可能受影響。