疑抱幼子阻機艙通道被趕 張栢芝泰國返港不提爭執事

【明報專訊】張栢芝早前帶同3名兒子Lucas、Quintus及Marcus跟胞弟張豪龍等到泰國蘇梅島「避炎」，一行逾10人十分熱鬧，她連日開心分享跟兒子的旅遊花絮，12歲長子Lucas赤膊在沙灘玩水好吸睛。蘇梅之行原本前日結束返港，他們回程在機艙跟機組人員有爭拗，疑被趕落機。昨日他們幾經轉折終於返抵香港，張栢芝暫未有就機艙發生的不愉快事件在社交平台解釋，她還在回味泰國的美好時光，心情沒有受影響。

張栢芝跟家人前日傍晚離開蘇梅返港，他們坐商務艙，有稱張栢芝上機後抱着幼子Marcus在通道站着，她在路中間有阻礙其他人出入之嫌。空姐催促栢芝返回座位，張豪龍加入跟機組人員理論時發生爭拗，要由保安人員處理，事件擾攘了近1小時，飛機比原定時間遲起飛，最後栢芝跟家人全部落機。

與3子抵港一臉倦容

前日未能順利離開泰國，栢芝昨晨跟家人平安抵港。她在社交平台分享Lucas和Quintus在泰國酒店嬉戲短片，還有他們抵香港機場的情况。最後是栢芝跟3子坐車的照片，她寫着「LONG TRIP」並露出一臉倦容。原本栢芝跟家人由蘇梅直飛返港，昨晨他們則由蘇梅到曼谷再返港，行程較轉折。至於前日在機艙的不愉快事件，她沒有提及。

《明報》記者先後聯絡栢芝經理人與張豪龍了解事件，但未有回覆。栢芝在社交平台回味跟兒子的泰國之旅，其中一條短片是Lucas和Quintus在房間玩，她寫道：「哈哈哈，我們每一天都是用朋友身分的這樣玩耍，他們要長大，做媽咪的樂趣就愈來愈多，真係好爽，原來Wi-Fi可以鍛煉一個人的演技，哈哈哈（很多謝我兩個兒子把我當作好朋友）」。

娛樂組

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