無悔認愛何雁詩 鄭俊弘婚前宣言：努力掙錢養家

【明報專訊】現年36歲的鄭俊弘擁有大批女粉絲，但今年元旦宣布「封盤」，將於年尾與相戀兩年半的女友何雁詩拉埋天窗。兩人經歷一段先苦後甜的愛情故事，由最初不被外界看好，憑彼此堅定不移的愛，最終修成正果，攜手邁向人生另一階段。鄭俊弘表示無後悔當初認愛的決定，更冧爆說只要有何雁詩在身邊，簡簡單單已很開心。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

鄭俊弘（Fred）於新劇《法證先鋒IV》與朱晨麗患難見真情，跟現實中與未婚妻何雁詩的經歷也有點相似。Fred去年向何雁詩求婚，成功抱得美人歸，但他們的愛情路並不平坦，當初Fred疑一腳踏兩船，被爆背住相戀3年的未婚妻戀上何雁詩，兩人一夜間成為「賤男」和「小三」，承受沉重壓力，形象插水。

當時正值上位的Fred更為愛情懶理被公司「雪藏」，與何雁詩十指緊扣現身機場，高調曬愛。對於當時這個決定，Fred沒後悔，「當時出發點是想保護Stephanie（何雁詩），現在終於定下來，我覺得到很多」。最開心宣布婚訊後得到大家的祝福，令他輕鬆不少。

一起反思 學習相處

縱使二人的關係開頭不被外界看好，其間何雁詩又受情緒病困擾，但這些經歷更讓他們堅定不移地愛下去。Fred直言當時理不到那麼多，最重要兩個人相處開心、舒服便可，他又不是為別人而活。

Fred坦言拍拖初期會有拗撬，需要磨合，但從來沒想過放棄，他說：「通常爭執過後，我們會攤開來說，講出自己的感覺，例如有否做了什麼事情或講了些什麼說話，令對方不開心或不舒服等，一起反思，然後道歉，有時她會先講對不起。」

問到未婚妻有何吸引之處，讓他認定對方為一生伴侶？Fred坦言：「因我很多朋友已婚，我（求婚前）問他們何時覺得要娶老婆？他們說這很個人，永遠不會有所謂準備的一刻，反而問自己還想追求什麼？我聽完覺得說得很對，其實我現在已很開心，不想再有任何變動，只要對方在身邊，簡簡單單已很開心，所以就決定結婚。」Fred自言向來做事很心急，從何雁詩身上學識耐性：「現在每當我急躁時，她就會叫我先深呼吸，待我冷靜下來。」

目標生一仔一女

快將成為人夫，Fred表示可能還未「燒到埋身」，故心情沒太大分別，相信「老公」這個角色應該不會太難。他笑言反而擔心將來做爸爸時不知點算，因不想搞砸一個小朋友的人生，事前一定要做好充足準備，他說：「我希望可以做到一個很輕鬆的爸爸，跟小朋友如朋友般相處，有什麼都會跟我分享。」

Fred直言婚後還想與何雁詩享受二人世界，造人計劃預計三四年後，自問年紀也不小，他坦言：「目標是湊夠一個『好』字，小朋友成長過程有個伴會好一些。」

愛情得意，Fred事業上也不敢怠慢，直言婚後更要努力工作掙錢養家，也不能亂花錢，他說：「以前見到喜歡的結他會即刻買，但現在不能自己使自己，之前有朋友特意約我們出來吃飯，分享他們夫妻間的相處和理財之道，例如用超過多少錢就要跟對方商量。」問Fred自覺是否怕老婆的人？他笑言不是，如果怕對方的話就表達不到自己的真實想法，他說：「這條路是要兩人一起行，互相尊重！」

靜待紅館開騷

此外，談到正在播出的《法證先鋒IV》，曾參演頭兩輯的Fred，直言跟「法證系列」有緣分，更被同劇演員取笑是「資深演員」。

今次角色亦由法證事務部技術員的「剛仔」，升呢科學鑑證主任「湛霆」，Fred坦言難度更大，雖然現場有專業人士指導，但對每個手勢都要很熟悉，不過最難之處一定是對白，因涉及大量專業用詞，笑言講完都不知道自己說過什麼，他說：「每日埋位前就躲在一旁練，好似念經咁。」

至於音樂方面，Fred坦言仍有一個紅館夢，但並不心急，亦不會用時間局限自己，他說：「在未到前會繼續儲多些歌，增值自己的音樂，裝備好自己，機會一到就ready好！」

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