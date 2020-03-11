【開箱】疫情拖累票房 《屍殺半島》《勝利號》爭奪韓國暑假檔期

【明報專訊】新型冠狀病毒疫情蔓延全球，韓國確診個案超過7500宗，對經濟及民生造成嚴重影響，電影業界亦難以獨善其身，觀眾拒絕入場睇戲，令到不少新片淪為「炮灰」，重頭戲如姜棟元主演《屍殺半島》、宋仲基的科幻新片《勝利號》等，均把上映檔期移向暑假，期望疫情過去，票房曙光再現。

單日最低5.1萬觀眾

據韓國傳媒報道，前日（9日）只有5.1萬名觀眾入場，是韓國爆發新冠肺炎以來，最低單日入場數字。目前仍在韓國上映的荷李活片《隱形客》、《1917：逆戰救兵》等，都是上月開畫至今的電影。原定3月上映的韓片，為免成為疫情下的「炮灰」，紛紛宣布延期，包括朴信惠主演《Call》、崔宇植的《狩獵的時間》、申惠善的《潔白》、黑白版《上流寄生族》以及迪士尼真人版《花木蘭》等。

韓國電影市場近年發展迅速，無論在韓國本土或是海外，票房均有顯著增長，成為韓劇及音樂後，另一重要文化出口產品，早前揚威奧斯卡的《上流寄生族》正是最佳例子。據韓媒昨日報道，《上流寄生族》成為美國最賣座韓片後，最近再攻陷英國及日本市場，截至前日（9日）為止，英國累收1150萬英鎊（約1.17億港元），日本票房更達40.47億日圓（約3億港元），同時登上英日兩國最賣座韓片冠軍。

戲院播舊片推低票房

如今受到疫情影響，韓國電影業陰霾密佈，各大院商為了抗疫，早前宣布縮短營業時間，並關閉部分戲院。面對入座率偏低的問題，加上多齣重頭戲延期上映，院商只好以舊片「填滿」銀幕，包括沈恩敬主演日本片《新聞記者》、台灣片《不能說的秘密》等，難怪票房慘淡。

雖然韓國疫情仍未達至「可防可控」，原本排期4月的電影能否順利上畫，仍是未知之數，但據韓媒報道，5、6月映期已開始「搶手」，原因是3、4月推遲上映的電影，都希望避開7、8月的暑期大片，加上疫情影響，暑假難免縮短，而且7月舉行東京奧運，業界預料今年暑假檔期，未必如往年般好景。

雖然電影業界仍然抱着觀望態度，但今年暑假上映的大片，陣容相當強勁，包括孔劉與朴寶劍合演《徐福》、《屍殺列車》相隔4年推出續集《屍殺半島》、宋仲基主演的科幻片《勝利號》、趙寅成與金倫奭合演《逃離》等，其中《勝利號》製作費高達240億韓圜（約1.56億港元），觀影人次要達650萬才能收支平衡，必須搶在黃金檔期上映，才有機會達標。韓國電影市場能否捱過今次「疫」境，還得要疫情何時結束。