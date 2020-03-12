【開箱】《奇蹟救援》戲如人生 泰國少年足球隊逃出洞穴

【明報專訊】現實事件往往比虛構的戲劇更超乎想像，因此撼動全球的新聞事件，往往被觸覺敏銳的電影製作人搬上大銀幕；4年前上映的《絕地拯救33》（The 33），重塑2010年智利銅金礦坑嚴重塌方事故，33名礦工被困於礦坑深處，國際救援團隊日以繼夜嘗試以各種方法救出被困礦工。在長達69天的救援過程中，33名礦工能否重見天日，成為全球關注的焦點；但被困礦工不單要忍受悶熱高溫，承受越趨遏抑的心理壓力，還要面對糧食短缺等問題，但他們最終全部獲救。不過未知是否觀衆早預知結局，失去戲劇張力，《絕地拯救33》全球票房2797萬美元（約2億港元），成績未如理想，尤其有《萬千痛愛在一身》安東尼奧班達拉斯（Antonio Banderas）和《別問我是誰》茱麗葉庇洛仙（Juliette Binoche）等國際知名影星主演。今日在港上映的《奇蹟救援》（The Cave），以兩年前泰國少年足球隊被困洞穴的真實事件為背景，又會否重複《絕地拯救33》的命運？

最大難關 真實事件改編預知結局

《奇蹟救援》講述2018年6月，12名少年足球「野豬隊」成員及教練在訓練後，走到泰國北部的「睡美人洞」探險，但遇上季候風，暴雨灌入洞內，球員及教練因而被困。當時全球焦點都在救援行動，數千名來自泰國及各國素未謀面的救援人員來到「睡美人洞」，傾盡所能，短時間內討論出救援計劃。

此片導演湯禾拉（Tom Waller）是混血兒，母親是泰國人，父親則來自愛爾蘭，曾監製《秒速殺機2》等電影，近年則多參與泰國電影製作，所以他執導這部以泰國為背景的新片相當合適。

湯禾拉表示，當少年足球隊被困睡美人洞，他跟所有關心這新聞的人一樣，每天緊貼事情發展，期待奇蹟降臨，「我覺得如果由泰籍電影人拍攝這次事件，可帶出獨特的視角給觀眾，所以很快就着手籌備，同年（2018年）10月已經開鏡」。湯禾拉笑言，此片幾乎無需編寫劇本，故事的發展和角色已經定好，起承轉合亦有現實可循。不過當所有人都知道故事發展和結局，到底要如何營造及維持緊張氣氛，才是導演的最大難題。

專業洞潛員粉墨登場

導演湯禾拉明白觀衆早知道故事結局，所以下定決心把軸心放在救援人員捨己為人的情操，「我希望集中在幾位無名英雄在整個拯救過程不為人知的付出，同時保留整個事件真實的一面。」開拍前湯禾拉和幕後團隊跟幾名參與救援的人員溝通，包括洞穴潛水員、外交官、救援基金會工作人員、義工、警察、當地農民和村民等，以確保整個故事細節完好無誤。部分救援人員更獲邀參與製作，擔任演員的顧問，甚至粉墨登場演回自己。

其中一名主角Jim Warny正是演回自己的救援人員角色。Jim是有20多年經驗的專業洞穴潛水員，當時被英國洞穴救援委員會請求前往泰國協助營救。導演湯禾拉表示，整套戲邀請了數十名參與過搜救行動的救援人員參與製作，大部分都飾演當時救援期間的角色，對他們來說根本不是「演戲」。

保護少年足球隊 拒絕申請演出

雖然不少救援人員參與演出，但事件中的主角、12名少年足球「野豬隊」成員，當局卻嚴密保護，盡力避免他們的身分曝光，泰國文化部拒絕劇組申請讓12名男孩演出，導演亦十分理解；之後很快就挑選了12名小演員，透過化妝和服飾，讓在洞穴內歷險的少年足球隊「現身」大銀幕。

上映日期：3月12日