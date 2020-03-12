林家棟疫市開戲無酬助新導演 當演員識於微時 袁富華：他很關照我

袁富華（左起）、杜燕歌、白只和林家棟日前在九龍城拍攝新戲《手捲煙》，單看他們的造型，江湖味甚重。（攝影：劉永銳）

【明報專訊】新型冠狀病毒肺炎疫情持續影響，各行各業均受影響，電影業亦進入「冰封期」，所有電影暫停拍攝，但林家棟和袁富華主演的新片《手捲煙》卻在「疫市」開工，家棟更零片酬支持新導演陳健朗。

林家棟、袁富華、白只及杜燕歌日前於九龍城拍攝新戲《手捲煙》；家棟透露他在片中的角色很「兜踎」，靠跟着袁富華飾演的江湖大佬搵食，更為配合角色造型素顏上陣。至於袁富華則戴上全身金飾，相當浮誇，他說其角色視錢財如命，完全見利忘義，有利可圖就是朋友。家棟笑言：「你做自己咪得囉。」兩人還透露電影結尾會有大廝殺的場口，表達人命不夠錢重要。

讚林家棟有義氣

問現實可有遇過見利忘義、令他們心淡的人？家棟表示人生總會遇到，例如有些人見別人有點成績時，心裏會不舒服，他明白亦都諒解；也有人遇到少少危機，就會推別人去死，這令他很不開心：「我試過有次幫完人，對方反而覺得被我落面，尊嚴受損，當刻很難過，生平首次不開心到要找朋友出來飲酒傾訴。（有否嚇怕你以後不敢亂幫人？）又不會，唯有做自己事，幫到你就得，不用多謝我。」

袁富華則表示最重要做好自己，又大讚家棟有義氣，二人在無綫時已認識，已20多年，「我識家棟時，他很關照我，完全不會覺得我是一個很『兜踎』的人，無論誰他都會去關心」。

首部劇情電影計劃資助

另一方面，《手捲煙》獲第4屆首部劇情電影計劃資助，貴為影帝的家棟表示，現時開戲難，條件緊絀，為支持新導演不收片酬：「今次製作費5隻手指數得晒，我覺得應該要鼓勵新導演，待他日後賺到再說。（可希望電影票房大賣有分紅？）現在的票房沒人會知，我只想他拍好一點，讓觀眾知道新導演都有能力，盡力拍好它便可。」

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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