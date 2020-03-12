何雁詩擔心疫情影響婚事

【明報專訊】何雁詩昨日到電台宣傳新歌《致有夢想的人》，是她離開星夢唱片後，首次以獨立歌手自資推出的作品，花了6位數私己錢，「原本預算5位數可完成，但做歌、拍MV和宣傳費，加加埋埋都幾多開支」。笑她身家豐厚，又有未婚夫鄭俊弘（Fred）供養，花6位數沒難度，她笑說：「當時不是啦！我個銀行戶口左邊第一個數字已愈來愈低，而且現在市道差，大家都養不到大家。」她曾計劃一年推出3首歌，以目前情况，要再視乎首歌反應再應變：「要看能否回到少少本，沒理由蝕住做，我驚做3首歌後銀行戶口燶燶哋，希望將來可以再簽唱片公司。」

何雁詩說最近要兼顧宣傳新歌，婚事都暫緩了：「我們只是訂了場地，其他細節還未想好，婚禮費用都會兩個一齊承擔。」講到未來奶奶指婚禮由何雁詩全權負責，她笑言：「她好清楚Fred什麼都沒所謂，所以我們好少嗌交，都是互相遷就，女仔對婚禮較多遐想，男人愛音樂和美酒，所以大部分都是我做。」她透露11月會在港補擺婚宴，11月前赴美加舉行婚禮，也擔心受疫情影響：「會留意住，個疫情好似暑假前未必完，所以要做兩手準備，必要時就留在香港搞，或者海外婚禮比較小型。」她說最近在音樂工作和婚事較多開支，故日常生活要節儉，盡量留家煮飯，減少外出應酬和購物。

記者：鍾一虹