吳岱融新劇演衰老竇被打 商天娥回味跟馬國明牀上戲

商天娥（中）一提到跟馬國明（右）的牀戲便笑不攏嘴，令劇中「老公」吳岱融（左）聽得不是味兒。（攝影：鍾偉茵）

【明報專訊】馬國明與吳岱融於新劇《BB大晒》飾演父子，戲中兩人關係惡劣，昨日在電視城拍攝一場仔打老竇戲。馬國明咬牙切齒，表現激動，展現視帝級演技；老戲骨吳岱融同樣七情上面，非常入戲。兩人首度合作鬥戲，火花十足！至於演馬國明母親的商天娥，自爆一回無綫就可以跟視帝拍牀戲，感覺很爽。

馬國明（馬明）昨日跟吳岱融、商天娥（娥姐）現身將軍澳電視城，為新劇《BB大晒》開工，拍攝一場講述演父子的吳岱融和馬明發生爭執，上演一幕孝順仔怒打衰老竇，馬明表情肉緊，向吳岱融揮拳之餘，還大鬧：「你仲有面嚟？差點被你搞到冚包散了！」吳岱融則激動自摑，兩人七情上面，相當入戲。

波友首次合作

馬明稱劇中與吳岱融的父子關係非常惡劣，因這個衰老竇破壞他人生很多大事，更令媽咪娥姐肝腸寸斷。

吳岱融笑言：「我都有點驚，他牛高馬大，被他打一拳都幾係嘢。」他說很開心今次與馬明合作，二人平時一起踢波多，拍劇卻是第一次，吳岱融說：「平時踢波我踢後防，他踢前鋒，我負責守，他就進攻，大家都是要一條心。他踢波很認真和投入，會提示人，但不會爆粗，很有禮貌，全行都知馬明是好人。」

母子拖手談心

娥姐大爆日前與馬明拍牀戲，搞到她流口水，她笑說：「沒想到我相隔6年回來拍劇，第一場戲竟然就是跟馬明拍牀戲。講我們兩母子在牀上拖手傾偈，跟住我再攬他，然後兩個望住天花板。」問二人拍時個心可有卜卜跳？馬明笑言：「我有呀，牀戲當然會卜卜跳。」娥姐則笑說：「想當年我在化妝間都經常被人撩，邊有那麼容易。」

飾演老公的吳岱融，笑稱聽完兩人的母子牀戲都有點「㷫」，娥姐即叫編審之後加多場她跟岱融哥的牀戲，吳岱融笑說：「我和你就不是拖手仔，要惜嘴仔，但現在有疫情，還是不好了。」

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com