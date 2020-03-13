《李屍朝鮮2》 朱智勳好人未必好報

【明報專訊】韓星朱智勳、裴斗娜及柳承龍合演Netflix原創劇集《李屍朝鮮》，講述奸臣弄權，皇帝駕崩後「死而復生」變成喪屍，令到朝鮮王國陷入恐慌的故事。去年開播成功掀起話題，第2季今日（13日）上架。承接上季情劇，喪屍已進化到無懼日光，令飾演「王世子」的朱智勳束手無策。他跟「醫女」裴斗娜、「神槍手」金成圭對抗喪屍之餘，還得應付王妃借肚誕下男嬰，企圖搶奪其王位。

朱智勳、裴斗娜、柳承龍及金成圭日前透過視像會議，在韓國接受本地傳媒訪問。大會事前頒下「禁令」，嚴格審查傳媒問題，包括禁止提及演員私生活、政見、對新冠病毒肺炎的看法，甚至連藝人拍攝期間受傷、素顏演出，以及《來自星星的你》全智賢客串等，一律不准發問。

兩劇同拍更易抽離

朱智勳表示，第2季拍攝期長達6個月，其間遇上不少困難，但仍喜歡其角色，「我是王世子，高高在上，感覺良好」。自從演出《與神同行》後，他的片約不斷，除了《李屍朝鮮2》外，同時演出SBS電視台新劇《富豪辯護人》，他指工作繁忙，反而有助拍戲，笑言只需要0.2秒就能成功抽離角色。

被問到有否想過「王世子」劇中的下場？朱智勳坦言從沒想過，不過編劇金恩熙暗示，王世子一直是善良、正直的一方，第2季仍是如此，但對這角色往後的發展，已有很多不同想法，可能出現大反轉，不一定是好人有好報。

扮演「醫女」的裴斗娜肩負化解喪屍病毒的重任，雖是女流之輩，面對喪屍卻沒退縮，而是冷靜思考如何應對。她表示角色沒有太多動作戲，有時會羨慕朱智勳等拍檔可以舞刀弄槍，又笑說自己手腳不太協調，拍打戲有難度，勝在不太需要演技。

至於「神槍手」金成圭表示，上季的跳躍動作特別多，曾擔心會受傷，幸好順利完成；今季則有很多大型動作場面，「拍攝前有練習，唯獨沒有練槍法，因為當兵時已學懂射擊，在軍中射擊考試，可以開20槍，中了19發」。編劇透露金成圭戲分將會加重，並揭開他身世之謎。

最後談到《李屍朝鮮》首播後，在各地掀起話題，在美國影評網站爛番茄（Rotten Tomatoes）更獲89%好評。身兼監製與首季導演的金成勳稱，從沒想過劇集能獲亞洲以外的觀眾喜愛，令他對今季的市場反應更加期待。今季導演朴仁濟則透露兒時是港產片迷，最愛《英雄本色》和成龍電影，希望大家細心欣賞今季每一集。

文：蘇珮欣