老公背妻攬惜外籍女子 周汶錡8年婚姻亮紅燈

【明報專訊】45歲名模周汶錡（Kathy）2012年與拍拖6年的法籍型男Julien Lepeu結婚。Kathy婚後減少工作當高齡產婦，先後誕下目前4歲的長子Jacques和2歲幼子Avner，不時在網上大曬一家四口幸福家庭照。夫婦結婚近8年，人前人後一直表現恩愛，去年9月更開開心心慶祝結婚7周年，以為他們的婚姻風平浪靜，但最近卻現暗湧。有雜誌偷拍得Julien疑背妻「偷食」，日前趁老婆Kathy不在港，與一名中年外籍女子在深水灣露天茶座約會，態度親暱旁若無人，更十指緊扣依偎，惜面再咀嘴，儼如熱戀中情侶。事後Kathy被追問老公疑似「偷食」一事，她看罷相片只回應：「唔好問我！」《明報》記者昨日聯絡Kathy，至截稿前仍未獲回覆。

記者：林蘊兒

周汶錡（Kathy）擁有模特兒身形，即使婚後產子依然弗爆。Kathy獲老公寵愛，先後誕下一對混血兒子，長得可愛討人喜歡，一家四口生活無憂，常外遊放閃，不少網民都羨慕，說她好福氣。

如熱戀中情侶

昨日有消息指，身為人夫兼人父的Julien趁老婆Kathy出埠，與一名身形豐滿的外籍中年女子在深水灣露天茶座約會，兩人公然攬惜，儼如熱戀中情侶。Julien疑似出軌，亦被拍到獨自湊兩子外出食飯及行沙灘，卻破壞了其好老公、好爸爸形象。

老公婚前有前科

Kathy日前在IG上載穿火辣比堅尼泳衣躺在沙灘的照片，她原本心情不錯，但返港後看到老公的攬惜相片，她冷靜回應：「唔好問我！」未有為老公疑似「偷食」的事解畫。其實Julien婚前也被拍到與女星張羽希（前名張苡澂）當街親吻，當時傳張羽希是第三者，但Kathy力撐男友Julien，令緋聞不了了之。

琦琦馬詩慧不回應

《明報》記者昨日致電聯絡當事人Kathy，她一直未有回覆；Kathy的胞妹周勵淇，以及名模好友琦琦、馬詩慧及伍詠薇均齊齊封口，不欲評論太多。琦琦說：「這是Kathy的家事，我沒有任何回應。」馬詩慧則說：「別人的家事，又不清楚來龍去脈，所以不便回應，亦不會主動打擾她！」提到她們的丈夫都是型男，會否擔心招惹其他女人主動埋身？馬詩慧說：「夫妻相處最緊要互相坦誠和信任，即使要擔心也擔心不來，所以不必想太多。」