溫碧霞唔驚死：不用經常戴口罩

【明報專訊】溫碧霞與胡曦文（原名胡敏珊）為慈善合作的唇膏品牌昨日在西九藝術公園舉行發布會，胡曦文未婚夫羅御軒（Joseph）、陳嘉容、黃百鳴、周美鳳、吳國敬、谷祖琳及郭政鴻等現身支持。溫碧霞與胡曦文毋懼新冠肺炎，不但無戴口罩，兩人更嘴貼嘴合照。

伙胡曦文出唇膏品牌

溫碧霞表示與胡曦文相交多年，很欣賞對方有一顆善心，最近更成立慈善組織，幫助世界各地有需要的人，自己亦喜歡做慈善，故邀請對方合作推出唇膏，將部分收益捐出支援眼科手術與治療，讓病人重見光明。

今次亦是溫碧霞首次推出個人品牌唇膏，她說：「塗了唇膏的女孩特別性感和吸引，我都有很多不同顏色的唇膏。（疫情下人人戴口罩，不用塗唇膏？）不用經常戴口罩的，人多的地方當然要戴，我相信疫情很快會穩定下來，希望快點過去，大家可以回復正常生活。（有否受疫情影響？）影響不大，我唔驚死，由細到大相信命運。其實世界一直有不同病毒，回暖會好好多的。」

聞湯漢斯確診好sad

提到奧斯卡影帝湯漢斯在澳洲拍戲，與太太齊確診新冠肺炎？溫碧霞說：「聽到消息好sad，任何人受感染都sad，希望大家小心，健健康康。（拍戲會否小心？）我很大膽，唔驚，不過現在不敢到意大利、日本和內地。」老公Kenny家人在美國居住，現在美國疫情逐漸升溫？溫碧霞說：「他們開始擔心，之前雖然未爆發，但知一直有傳染，因為人們經常飛來飛去。我們原定這段時間去美國探他們都取消，有叫他們盡量少出街，尤其是長者，他們抵抗力較差。」

記者：柯美

攝影：黃梓烜

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com