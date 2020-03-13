黃浩然陳煒收視上升任網民「擺佈」 楊潮凱演智障角色引迴響

【明報專訊】譚俊彥、陳煒及黃浩然等昨日於電視城為劇集《法證先鋒IV》宣傳，席間再公布喜訊，第12集7天跨平台總收視37.1點，成績平了首集收視紀錄。3名主角揚言如收視繼續上升，會尊重網民意見，想他們做什麼便做什麼。談到楊潮凱飾演浩仔的單元故事有不錯收視，譚俊彥直言該故事的確引起不少人的社會意識；陳煒也希望大家能多關注社會上一些弱勢階層。楊潮凱演技獲認同感開心，更笑稱自己跟浩仔有同樣天真的特質。

記者：陳釗、鍾一虹

攝影：黃梓烜

問到譚俊彥、陳煒及黃浩然的「找數」底線？陳煒笑言正常的沒問題，但如果要她全副身家當然不行；譚俊彥則表示上載泳裝相之前《宮心計2深宮計》已做過，藉住現在疫情，希望做慈善去回饋社會和有需要幫助的人。

黃浩然稱會收集網民想他們做的慶祝方式，最緊要開心，希望可與觀眾互動，也贊成以慈善回饋觀眾，幫助有需要的人。

演員屬高危職業

對於兩屆金像影帝湯漢斯（Tom Hanks）夫婦確診新型冠狀病毒肺炎，黃浩然直言聽到消息後感震驚，不過作為演員很難避免，好似開工已經不能戴口罩，唯有盡量小心。他自言與太太都很注意衛生，暫時連跟媽媽和細妹吃飯都避免，最多戴口罩見一見面，盡量減少聚餐，由自己做起很重要，希望快點有疫苗。

譚俊彥則覺得現在是最關鍵時刻，因大家已習慣了現在的生活模式，開始有點鬆懈，但其實可能有很多人未發病，又沒那麼小心，便會引起交叉感染，他說：「對我影響最大的是，我每朝都會跟兒子一起看籃球，但現在都停賽。大家最重要都是戴口罩、勤洗手，有不適就即刻去看醫生。」陳煒直言演員這個職業避無可避，因不能常戴口罩，唯有自己小心。

不敢跟「阿旺」比較

楊潮凱昨日到電台宣傳劇集，對於劇中扮演智障浩仔一角獲激讚，感到好開心，他笑說：「有朋友說我做回自己，其實浩仔有些特質似我，例如天真。」他不擔心因此角色被定型，認為扮演智障人士有不同演法，他說：「若有好劇本不介意再演這類角色，演員始終喜歡演病態角色，更有發揮！」

有網友讚其演技媲美郭晉安的「阿旺」，楊潮凱謙稱不敢比較，他說：「香港人講起智障角色，便會想起郭晉安演的『阿旺』和鄭則仕演的『肥貓』，他們是傳奇，我可以叨少少光已好好，跟住排第三都光榮！」

至於浩仔的髮型，被讚似足韓劇《愛的迫降》中的玄彬，他笑言：「自己睇完相都覺得有少少似，我不如改名『玄浩』，下集去北韓拍啦，哈哈！」在新冠肺炎疫情下，他的工作大受影響，唯有集中做好執導同性戀電影《喜歡妳是妳》後期，映期則要等待時機。

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