【開箱】《李屍朝鮮2》變宮鬥劇 全智賢結尾現身為第3季鋪路

【明報專訊】新型冠狀病毒肺炎疫情持續，市民被迫「自我隔離」，長時間留在家中只好煲劇打發時間；影視串流平台成為「隔離」恩物，意外推高韓劇《愛的迫降》及《梨泰院Class》點擊率，連日來躋身Netflix香港點擊榜冠亞軍。古裝喪屍劇《李屍朝鮮》第2季，昨日於Netflix上架，未知能否撼低《愛的迫降》與《梨泰院Class》的排名。

奸臣弄權圖趕走王世子

《與神同行》朱智勳、《秘密森林》裴斗娜、《炸雞特攻隊》柳承龍等合演的《李屍朝鮮》，講述奸臣弄權，將駕崩皇帝「死而復生」變成喪屍，令整個朝鮮陷入恐慌的故事。去年初播出後曾掀起熱話，原班人馬隨即開拍第2季。《李屍朝鮮2》承接首季劇情，喪屍已進化到毋懼日光， 飾演「王世子」的朱智勳與恩師聯手的兵力也無法抵抗，只好逃亡到另一個小鎮，可惜鎮內糧食短缺，而且小鎮只有一個被喪屍包圍的出口，朱智勳只好與恩師帶着幾名精兵殺出重圍，趕回宮中找救兵，順道查看父王的狀况。

朱智勳千辛萬苦抵達宮中，遇上變成了喪屍的父王，朱智勳的恩師及手下慘被殺死。原來這一切都是扮演宰相的柳承龍所設下的陷阱，要朱智勳親手斬殺父王，再用謀反之名，廢其世子之位。

朱智勳向宮中士兵解釋父王已變喪屍一事，但無人相信。他只好暗中安排扮演醫女的裴斗娜，利用一種名為「生死草」的中藥，將恩師「死而復生」出現在人前，令士兵們相信有喪屍的事實，繼而取得軍權。

減少喪屍驚險場面

與此同時，王妃一直處心積慮借肚誕男嬰，企圖搶奪朱智勳的王位，卻被裴斗娜從她服用的藥材中，得悉她根本沒有懷孕。其間還揭開柳承龍早於3年前已利用「生死草」將平民百姓變成喪屍，再以喪屍來攻打外敵。

跟首季集中喪屍迅速「繁殖」兼咬人的場面相比，《李屍朝鮮2》劇情更豐富。今季不少篇幅講述奸臣弄權，以及王妃借肚誕子，殺害無辜孕婦的情節。雖然編劇早前受訪時已大派定心丸說，喪屍戲分不會少，但除了首集有成千上萬的喪屍「攻城」，爬上城門咬人的場面較為驚險外，頭幾集都沒有太多喪屍打鬥場面。不過，劇中有不少驚喜位，例如飾演朱智勳貼身護衛的金相浩，原來早在柳承龍威迫利誘下成為「二五仔」，扣押他懷有身孕的妻子，逼他提供朱智勳的行蹤。金相浩妻子誕下的男嬰，更被王妃搶來當成「世子」。王妃雖然是今季最大壞蛋，但也被同族的柳承龍除去。

《李屍朝鮮》首季掀起話題，主要因為喪屍場面夠驚嚇，以及首集講述百姓吃下被喪屍咬死的屍體，才「進化」成最強喪屍的橋段夠新鮮。另外，事先張揚會客串的《來自星星的你》全智賢，將於第6集結尾登場，化身來自北方的人物，留下大量未解的疑問，似為第3季劇情鋪路，並且會走向比朝鮮更遠的地方。