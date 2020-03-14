完成歐洲巡唱返港 容祖兒逾10小時航程死忍不如廁

容祖兒由上機到落機都戴眼鏡、口罩、帽及掛上迷你空氣淨化機，做足防疫措施。（攝影：劉永銳）

【明報專訊】天后容祖兒早前到歐洲展開世界巡迴演唱會，雖然巴黎站受新冠肺炎疫情影響取消，但荷蘭及倫敦站則如期順利完成。昨午容祖兒從倫敦返抵港，她在機上做足防疫措施，穿著長褸及長褲、戴帽、口罩及眼鏡，還掛上迷你空氣淨化機。她更忍足10多小時航程沒去廁所，亦減少進食。她返港後，回家自我隔離，盡量少與家人接觸，躲在房中，出廳便戴口罩。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

容祖兒原定法國時間3月1日在巴黎舉行世界巡迴演唱會，但受新冠肺炎影響取消；幸之後荷蘭及倫敦站順利舉行。由於近期歐洲多國都受疫情影響，容祖兒的家人及朋友都甚為擔心，她在安全情况下完成演出，並於昨午返抵香港。

眼鏡起霧自嘲變坤哥

容祖兒推着行李步出機場，她身穿長褸、長褲、戴帽、眼鏡、口罩及掛上迷你空氣淨化機，全身保護做到足。不過她甫出閘即大叫好熱，因眼鏡起霧氣，自嘲變坤哥（吳業坤），非常搞笑。

回家全身消毒自我隔離

經歷10多小時的航程，容祖兒笑言施展忍功，完全沒有如廁，自覺幾勁；但亦有飲水和進食少許。她承認擔心疫情，返港後也要與家人盡量保持距離，她說：「搭飛機當然擔心，唯有用酒精紙巾狂抹手，雙手不敢摸面及眼鏡。當回到家要即時冲涼，全身消毒，鞋放門外。會留在房自己食飯，如果要出客廳就戴口罩，盡量少接觸家人。」她解釋因媽咪屬康復人士較高危，所以需要自我隔離。有朋友原本想約食飯見面，她也決定不見面較好，之後才再約會。

下周六赴馬來西亞演出

今次歐洲巡唱取消巴黎站，容祖兒希望有機會再到當地開騷，但必先以大家安全和健康為重。她返港小休後，將按原定計劃於本月21號（下周六）出發到馬來西亞演出，暫時未有計劃去日本，目前會密切留意世界各地疫情發展。