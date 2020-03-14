《星光熠熠耀保良》不公開接待觀眾 現場設電話捐款熱線

【明報專訊】無綫《星光熠熠耀保良》今晚舉行，受新冠肺炎疫情影響，直播節目在非常時期有非常的安排。《保良》被視為重頭籌款節目，過往每年的9月在紅館舉行，公開售票也是善款來源。去年因社會運動，舉行日期延遲至今年3月，但因疫情影響，原本於紅館的演出要搬返電視城舉行。曾有建議在錄影廠內設慈善宴增善款，但因人群聚集問題也不作考慮，現場也不公開接待觀眾。節目以演唱會形式，胡定欣、肥媽與蘇永康等演出，但他們要對住大部分空櫈唱歌。

啟動禮與善款交接儀式預先錄影

監製何小慧接受《明報》訪問，透露今晚《星光熠熠耀保良》直播，啟動禮與善款交接儀式會繼續，但會預先安排錄影，現場有電話捐款熱線。她稱主席與總理們會提早錄影，主要避免群眾聚集，節目直播時也有現場觀眾，但人數約數十人，主要是保良局工作人員與機構代表。無綫要求現場觀眾是實名出席，所有人入電視城也會量體溫。錄影廠內也有防疫措施，藝人、歌手出鏡不便戴口罩說話或唱歌，但他們用的咪會消毒處理，所有工作人員要戴口罩並備有搓手液，錄影廠內外與洗手間等也會加密次數清潔。據知何鴻燊四太梁安琪，與兒子何猷亨今日也會現身，但他們會分開時段錄影。

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