答謝粉絲支持 陳卓賢備100支玫瑰唔夠派

【明報專訊】MIRROR成員陳卓賢（Ian）推出新歌《正式開始》，MV前晚在銅鑼灣時代廣場外的大熒幕播出，逾200名粉絲到來打卡，Ian為答謝支持，預備了紅玫瑰到場送給粉絲，預祝白色情人節，令粉絲瘋狂尖叫。Ian說：「預備了100支玫瑰，相信不夠派，但不緊要，下次準備多一些。打卡行動是fans club籌辦，日內便結束，所以我來影大合照打卡，給粉絲驚喜和留作紀念。」

問Ian除歌迷外，有否送過玫瑰給女生？他表示10多歲求學時曾送過玫瑰給當時的女友，「情人節不知送什麼，後來發覺女生都喜歡收花，所以就送花。現在沒有女朋友，今次是相隔10多年再送花給女生。（可想拍拖？）現在工作很忙，但不會封咗道門，只是無時間、無合適目標而已。我以前讀男校，身邊很少女生，MIRROR又是男團，由細到大都是畀仔圍，今晚被那麼多女生圍住，既開心又緊張，到場前好緊張，心跳加速，近距離接觸粉絲不知說什麼好，因為我一向怕去人多地方，不過大家好乖戴口罩，疫情下他們仍現身支持，是很難得的」。Ian透露已開始着手創作另一首新歌，將於5月推出，新歌由他作曲填詞。

記者：柯美

攝影：劉永銳